Bild: 2021 Warner Bros. Entertainment Inc.

Der Trailer für «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» ist da

Der Trailer für den lang ersehnten Film «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» (deutscher Name: «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse») ist da. Es ist der dritte Teil der Saga, in der es um den Krieg zwischen Dumbledore und Grindelwald und spielen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts.

Die Reihe der «Fantastic Beasts» ist ein Prequel zur Reihe um den wohl berühmtesten Zauberlehrling: Harry Potter. Die «Fantastic Beasts»-Filme spielen in der selben magischen Welt wie die Harry-Potter-Reihe. Ein vierter und fünfter Teil für «Fantastic Beasts» sind bereits bestätigt.

Der Charakter Grindelwald wird erstmals von Mads Mikkelsen verkörpert. Dieser löst seinen Vorgänger Johnny Depp ab. Zurück auf der Leinwand ist Eddie Redmayne als Newt Scamander, Ezra Miller, Alison Sudol, Jude Law und Jessica Williams zu sehen.

Der Kinostart ist für im April 2022 geplant.

Trailer

Reaktionen aus dem Netz

