Historikerin zerreisst «Gladiator 2» von Riddley Scott – wegen dieser Fehler

Hendrik Busch / watson.de

14 Jahre nach «Gladiator» startet schon bald die lang erwartete Fortsetzung in den Kinos. «Gladiator 2» wurde wie schon Teil eins des Schlachten- und Sandalen-Epos von Ridley Scott inszeniert.

Die Handlung setzt zwei Jahrzehnte nach den Ereignissen um den Gladiator Maximus ein. Russell Crowe kehrt, wenig überraschend, nicht in seine wohl bekannteste Rolle zurück. Stattdessen dreht sich die Geschichte nun um dessen illegitimen Sohn Lucius, der von Paul Mescal verkörpert wird. Zu den weiteren Stars gehören Pedro Pascal, Joseph Quinn, Denzel Washington und Connie Nielsen.

Regisseur Ridley Scott mit Paul Mescal. Bild: keystone

Harte Kritik an «Gladiator 2»

Es ist ein gewaltiges Projekt, das Ridley Scott da zusammengezimmert hat. «Gladiator 2» ist das zweite History-Epos des Regisseurs in Folge, erst letztes Jahr verfilmte er mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle das Leben des französischen Feldherren Napoleon.

Ein Teil der Berichterstattung um den ebenfalls enorm aufwendigen «Napoleon» wiederholt sich nun: Historiker stehen beim Anblick der vielen Ungenauigkeiten kurz vorm Nervenzusammenbruch.

So hat sich die Geschichtsprofessorin Shadi Bartsch «Gladiator 2» und dessen Umgang mit dem alten Rom etwas genauer angeschaut. Bartsch hat gemäss Hollywood Reporter Abschlüsse in Harvard, Princeton und Berkeley gemacht und beschäftige sich im Rahmen mehrerer Bücher mit dem alten Rom.

Sie weiss also, worüber sie spricht, wenn sie etwa anmerkt, dass die Hai-Szene aus dem «Gladiator 2»-Trailer eher Fiktion als Fakt ist. Auf eine Szene, in der ein römischer Edelmann Tee in einem Café trinkt und eine Zeitung aus Papier liest, reagiert sie fast schon belustigt:

«Es gab zwar Tageszeitungen (Acta Diuma), aber sie wurden geschnitzt und an bestimmten Orten ausgelegt. Man musste dorthin gehen, man konnte sie nicht in einem Café halten. Ausserdem gab es keine Cafés!»

Grossen Erwartungen

Insgesamt bezeichnet Bartsch «Gladiator 2» als: «Totalen Hollywood-Bullshit». Ein deftiges Urteil, von dem sich Ridley Scott aber wohl eher nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Für ähnlich grosse Diskussionen sorgte das angeblich auf 310 Millionen US-Dollar angeschwollene Budget für «Gladiator 2», das den Film zu einem der teuersten Projekte der Kinogeschichte machen würde. Das Studio Paramount versichert zwar, die Kosten beliefen sich eher auf 250 Millionen US-Dollar, ganz entkräften konnte das die Berichte aber nicht.

So oder so werden die Erwartungen des Publikums und des Studios gross sein, wenn «Gladiator 2» am 14. November 2024 in den Deutschschweizer und Tessiner Kinos startet. In der Westschweiz erfolgt der Kinostart bereits am 13. November.

