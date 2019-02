Leben

Oscars 2019

Die Stars, Gewinner, Verlierer, Gerüchte der Oscar-Nacht



Die Kleider (und Leute) der Nacht aller Nächte

Kleiderbügel prügeln und bejubeln sich – das Protokoll der Oscarnacht

Leute, AKTUALISIEREN ist das Zauberwort dieses Artikels. MACHT ES! Denn: Wir liefern laufend neue Bilder, Winner, Loser und die kompetentesten Kommentare, die menschenmöglich sind.

Sie gehen mit einem Oscar nach Hause

Beste Nebendarstellerin: Regina King in «If Beale Street Could Talk».

Regina King in Kamera: Alfonso Cuarón für «Roma».

Alfonso Cuarón für «Roma». Dokumentarfilm: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Evan Hayes und Shannon Dill für «Free Solo» .

Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Evan Hayes und Shannon Dill für . Makeup & Hairstyle: Greg Cannom, Kate Biscoe und Patricia Dehaney für «Vice» .

Greg Cannom, Kate Biscoe und Patricia Dehaney für . Kostüm: Ruth Carter für «Black Panther» .

Ruth Carter für . Production Design & Set Decoration: Hannah Beachler und Jay Hart für «Black Panther».

Live läuft ...

Die älteren Herren von Queen eröffnen. Mit Adam Lambert als Freddie-Mercury-Ersatz. Anna sagt auf dem Sofa: «Ich ertrag's nicht, dass Freddie nicht singt!» Freddie ist tot, Anna. Für immer. Wär er's nicht, er hätte den Film «Bohemian Rhapsody» verhindert. Die Stars flippen aus. Alle. Verständlich. Keine peinliche Musical-Nummer, kein bemühter Talk, von dem man nur die Hälfte versteht, sondern raw rough Rock. Kann man machen.

Und der erste Oscar geht an – Regina King! Danke, danke, danke! Grossartige Frau, grossartige Rolle, grossartiger Film. Ihre Mutter sitzt im Publikum, alle haben Tränen in den Augen, sie dankt ihrer Mutter und Gott.

Bild: AP/Annapurna Pictures

In nur 25 Minuten hat Brad Pitts Produktionsfirma Plan B bereits für zwei Oscars gesorgt: Neben Regina King auch das Makeup-und-Hair-Team von «Vice».

Das Bühenbild sieht aus, als hätte Annas Büsi Hader den Inhalt einer ganzen Swarowski-Fabrik gekotzt.

Bis jetzt noch keine einzige Auszeichnung für das zehnfach nominierte Fest historischer Perversitäten «The Favourite». Was dann wohl heisst, dass «Roma» – ebenfalls zehnfach nominiert und bereits für beste Kamera ausgezeichnet – diese Oscars dominieren wird.

Truly yours tonight

Annas Influencer-Büsi Hader (gewann einen Oscar für die Hauptrolle in «If Castrated Cats Could Talk») hadert mit allem, was es da am Fernsehen zu sehen gibt, besonders mit Bill Kaulitz, der für Pro7 den Red Carpet begleitet beziehungsweise viel zu viel Tequila trinkt und immerzu sagt: «Ich find, dass die Jungs ganz viel Mut haben heut Abend. Ooooohh, das Kleid von dem Mann find ich toll!» Er selbst hat seine Hose selbst designt.

bild: watson

Wieso klingt «auf dem Roten Teppich» aus den Mündern der Pro7-Menschen wie «auf dem Hoden-Teppich»? Leute, ehrlich! Und ich möchte betonen, dass wir keinen, ich betone keinen Alkohol getrunken haben. Hier Hader:

bild: watson

Auch wir beide haben heute «ganz viel Mut» und sehen so aus wie wir aussehen, weil uns Karl Lagerfeld fotografiert hat. Nein, halt, das war Annie Leibovitz. Nein! Patrick Toggweiler natürlich (drei Oscars für Drehbuch, Kamera und Regie bei «Bitcoinian Rhapsody»).

Bild: watson

Die Frage aller Kleiderfragen ist natürlich: Wer beantwortet die Frage «What are you wearing tonight?» mit «Chanel!»? Also, wer wurde quasi noch von Karl Lagerfeld selig eingekleidet? Dem – je nach Ausgang der Nacht «Vergolder der Erfolge» oder «Verzierer der Verlierer»?

Und das meinen wir zum Thema Gaga & Bradley

Simone: Du, wir müssen unbedingt diskutieren, ob Lady Gaga und Bradley Cooper jetzt wirklich in love sind oder nicht. Ich glaub nicht.



Anna: Ui, ist das das Gerücht? Ich hab wieder mal nichts mitgekriegt. Hoffentlich ist es nicht wahr, das wär sehr langweilig.

Simone: Die Fans wollen ums Verrecken, dass es wahr ist.

Anna: Ja, die sind eben auch langweilig. Sie soll gefälligst eine originellere Liebesgeschichte leben.

Simone: Zum Beispiel mit?

Anna: Mit einem alternden Skilehrer. Aus dem Bündnerland.

Simone: Oder einem dänischer Boxer, der aussieht wie Mads Mikkelsen. Oder gleich Mads Mikkelsen. Einfach nicht Bradley Cooper.

Anna: Sie könnte ihm allabendlich den zertrümmerten Meniskus einreiben. Und den von Mads gleich auch. Parallel.

Simone: Aber sie ist doch keine Altenpflegerin! Ts!

Anna: Nein, es ist sexuell gemeint! Ok, jetzt wird es seltsam ...

Apropos Liebe: Freddie Mercury liebte seine Katzen so richtig

Hier treffen sich die Nominierten zum Lunch Video: srf

