Leben

Oscars 2019

Lady Gaga für den Oscar nominiert



Falls Lady Gaga den Oscar gewinnt, wissen wir schon, was sie sagt 🤣

Lady Gaga ist für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert worden.

Ende vergangenen Jahres gingen Interview-Schnipsel mit ihr um die Welt, in denen sie erklärt, wie der Film «A Star is Born» ihr Leben verändert hat:

«Da können 100 Leute in einem Raum sein und 99 glauben nicht an dich, aber einer tut es – und das kann dein Leben komplett verändern.»

Der eine aus 100 ist Bradley Cooper, der ihr die Hauptrolle in dem Film gegeben hat. Eigentlich eine rührende Aussage. Nutzt sich aber ein bisschen ab, wenn sie x-mal im stets fast gleichbleibenden Wortlaut wiederholt wird.

Wir haben schon eine Ahnung, was Gaga in ihrer Oscar-Rede sagen wird, falls sie gewinnen sollte.

Ach und was wir noch sagen wollten: Da können 100 Leute in einem Raum sein und 99 glauben nicht an dich, aber einer tut es – und das kann dein Leben komplett verändern.

(sg)

Peinliche Oscar-Panne Video: watson

Abonniere unseren Newsletter