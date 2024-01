Im Sommer rettete das Phänomen «Barbenheimer» das Kino. Bild: instagram

Der Countdown läuft: Diese Filme und Stars kämpfen um die Oscars

«Barbie», «Oppenheimer», «Poor Things» und «The Holdovers» sind heuer zuvorderst beim Rennen um die Oscars dabei. Heute gibt die Academy bekannt, wer die begehrten Nominationen erhält.

Bei den Golden Globes wurde «Barbie» von Nolans Atombombe weggeblasen, kommt nun die Rache? Am Dienstag gibt die Academy die Nominierten für die diesjährigen Oscars bekannt. Die begehrten Filmpreise werden am 10. März vergeben.

Zu den grossen Favoriten gehören...

Die Gewinner des letzten Jahres

Im letzten Jahr hiess der grosse Abräumer «Everything Everywhere All at Once» von Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Die surreale Komödie wurde für elf Oscars nominiert und gewann deren sieben, darunter vier der Big-Five-Kategorien – Film, Regie, Hauptdarstellerin (Michelle Yeoh) und Originaldrehbuch. Der Oscar für den besten Hauptdarsteller ging 2023 an Brendan Fraser für seine Leistung in «The Whale».

Das Kriegsdrama «Im Westen nichts Neues» gehörte 2023 ebenfalls zu den Gewinnern. Es gab neun Nominationen und vier Oscars. «The Banshees of Inisherin» (9 Nominationen), «Elvis» (8) und «The Fablemans» (7) hingegen gingen leer aus.

