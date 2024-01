Im Sommer rettete das Phänomen «Barbenheimer» das Kino. Bild: instagram

Der Countdown läuft: Diese Filme und Stars kämpfen um die Oscars

«Barbie», «Oppenheimer», «Poor Things», «Killers of the Flower Moon» und «The Holdovers» sind heuer zuvorderst beim Rennen um die 96. Oscars dabei. Soeben gab die Academy bekannt, wer die begehrten Nominationen erhält.

Mehr «Leben»

Hier bist du live dabei

Zu den grossen Favoriten gehören bis jetzt beim Kampf um den besten Film «Oppenheimer» von Christopher Nolan und «Poor Things» von Yorgos Lanthimos – reingrätschen könnte allerdings «The Holdovers», das neue Feelgood-Vehikel des zweifachen Oscar-Gewinners Alexander Payne. Emma Stone («Poor Things») und Lily Gladstone («Killers of the Flower Moon») sind die klaren Favoritinnen um den Preis für die beste Hauptdarstellerin, aber auch die Deutsche Sandra Hüller («Anatomie d'une chute») hat intakte Chancen – und Margot Robbie («Barbie») hätte ihn mehr als verdient.

Keine andere Performance eines Hauptdarstellers vermochte bis jetzt die Leistung von Cilian Murphy als Oppenheimer zu übertreffen – auch nicht diejenige von Paul Giamatti («The Holdovers»), der jedoch ein ausgemachter Jury-Liebling ist.

Im Laufe der Award Season 2023/24 gehören «Barbie», «Oppenheimer», «Poor Things» und «Killers of the Flower Moon» von Martin Scorsese mit jeweils weit über 300 Nominationen zu den bei den Jurys beliebtesten Filmen. «Oppenheimer» wurde bisher mit den meisten Auszeichnungen bedacht.

Die Gewinner des letzten Jahres

2023 hiess der grosse Abräumer «Everything Everywhere All at Once» von Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Die surreale Komödie wurde für elf Oscars nominiert und gewann deren sieben, darunter vier der Big-Five-Kategorien – Film, Regie, Hauptdarstellerin (Michelle Yeoh) und Originaldrehbuch. Der Oscar für den besten Hauptdarsteller ging 2023 an Brendan Fraser für seine Leistung in «The Whale».

Das Kriegsdrama «Im Westen nichts Neues» gehörte 2023 ebenfalls zu den Gewinnern. Es gab neun Nominationen und vier Oscars. «The Banshees of Inisherin» (neun Nominationen), «Elvis» (acht) und «The Fablemans» (sieben) hingegen gingen leer aus.

Die Oscar-Verleihung findet in der Nacht vom 10. auf den 11. März übrigens bereits eine Stunde früher statt als in den Vorjahren – bei uns beginnt sie um 1:00 Uhr.

(sme/leo)