Oscars 2024: Emotionen, Babybauch, Flitzer – und erster Award für «Oppenheimer»

Ihr wollt die ganze Nacht der Nächte im Schnellprotokoll erleben? Voilà, wir bleiben für euch wach. Es lohnt sich für euch, diesen Beitrag gelegentlich zu aktualisieren.

Die Gewinnerinnen und Gewinner

Nebendarstellerin: Da'Vine Joy Randolph in «The Holdovers»

Da'Vine Joy Randolph in «The Holdovers» Nebendarsteller: Robert Downey Jr. in «Oppenheimer»

Robert Downey Jr. in «Oppenheimer» Originales Drehbuch: «Anatomie d'une chute»

«Anatomie d'une chute» Adaptiertes Drehbuch: «American Fiction»

«American Fiction» Make-up & Hair: «Poor Things»

«Poor Things» Production Design: «Poor Things»

«Poor Things» Kostüm: «Poor Things»

«Poor Things» Internationaler Film: «The Zone of Interest»

«The Zone of Interest» Animationsfilm: «The Boy and the Heron»

«The Boy and the Heron» Animierter Kurzfilm: «War Is Over: Inspired by Music of John & Yoko»

«War Is Over: Inspired by Music of John & Yoko» Dokumentarfilm: «20 Days in Mariupol»

«20 Days in Mariupol» Dokumentarischer Kurzfilm: «The Last Repair Shop»

«The Last Repair Shop» Special Effects: «Godzilla Minus One»

«Godzilla Minus One» Schnitt: Jennifer Lane für «Oppenheimer»

Teppichmomente

Aus, fertig, der Teppich, über den die Stars heute Nacht ins Dolby Theatre von Los Angeles stolzieren, ist endlich nicht mehr «champagnerfarben», also beige und bleich, wie letztes Jahr. Da hielt man dies ja für eine gute Idee. Das Resultat sah aus wie aufgebretzelte Menschen im schallgedämpften Abdankungsraum eines Krematoriums. Schlichtweg unpassend. Jetzt ist der rote Teppich wieder rot.

Vanessa Hudgens nutzt die Gelegenheit zum Auffallen als Erste – indem sie kein Geheimnis aus ihrem offensichtlichen Babybauch macht. Clever.

Vanessa Hudgens. Bild: keystone

Kräftig vorgeglüht wurde bereits vorgestern auf der britischen Botschaft von L.A., da hielten es die Diplomaten für eine angemessene Idee, eine «Saltburn»-Party zu feiern, wie am Geweihschmuck zu erkennen ist. Fragt sich, wie weit sie dabei gegangen sein mögen.

Das britische Botschaftspersonal. Bild: Getty Images North America

«Ey, Sandra, crazy cool» sagt Steven Gätjen zu Sandra Hüller, die gleich mit zwei Filmen bei den Oscars präsent und auch als beste Hauptdarstellerin nominiert ist. Sie steckt tatsächlich in einem sehr crazy Kleid und sieht darin aus wie ein Adler mit einem Schloss vor dem Dekolleté.

Kimmels Moment

«Wir beginnen mit dem grössten Film des Jahres – ‹Barbie›», sagt Jimmy Kimmel, und ehrt gleich mal ausführlich Margot Robbie und Greta Gerwig. Zu Ryan Gosling und Robbie meint er: «Selbst wenn ihr nicht gewinnen solltet, ihr habt schon die genetische Lotterie gewonnen, Ryan, du bist so heiss, lass uns zusammen campen gehen!»

Jimmy Kimmel. Bild: keystone

Dann gehts irgendwie um einen Hund, der auch da sitzt, er ist wohl französisch, denn Kimmel sagt: «Ich habe noch nie einen Franzosen so viel Scheisse fressen sehen seit Gerard Dépardieu.» Keine Show. Keine Musicalnummer. Nur ein goldener Vorhang. «Wie oft kann man seine Mutter als Date mitbringen, bevor man wirklich seine Mutter datet?», fragt er Bradley Cooper, der mit seiner Mutter da ist.

Robert Downey Jr. kriegt einen Drogen- und einen Peniswitz ab. Zu den Szenen einer Ehe im Auschwitz-Horror «The Zone of Interest» meint Kimmel, für viele möge dies verstörend sein, in Deutschland würde man dies als «Romcom» bezeichnen. Steven Spielberg, so erfahren wir, und seine Frau hätten während des Hollywood-Streiks im vergangenen Sommers, viel Geld gespendet für arbeitslose Drehbuchautorinnen und Schauspielerinnen.

Freundschaften

Auch die Verleihung beginnt im Zeichen von Unterstützung und Zusammengehörigkeit der Branche. Die fünf Nominierten für die beste Nebendarstellerin werden von fünf ehemaligen Gewinnerinnen präsentiert. Und es gewinnt wie erwartet die von Lupita Nyong’o vorgestellte Da'Vine Joy Randolph für ihre Rolle in «The Holdovers». Tränenüberströmt sagt sie: «God is so good, God is so good!» Und wie sie gelernt habe, endlich sich selbst zu sein. Ihr Filmkollege Paul Giamatti heult mit.

Da'Vine Joy Randolph mit Paul Giamatti. Bild: keystone

Schreibschaften

Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr aufregend wirds bei «Original Screenplay». Gewinnt die supercoole Französin Justine Triet gleich für «Anatomie d'une chute»? Jaaaa! «Ich danke euch sehr, das wird mir durch meine Midlife-Krise helfen!» Es sei alles so glamourös heute Abend, ganz im Gegensatz zum Dreh mit zwei kleinen Kindern damals: «Es gab keine Trennung zwischen Arbeit und Windeln.»

Auch sehr schön: Dass adaptiertes Drehbuch an Cord Jefferson für «American Fiction» geht, eine smarte Komödie über einen afroamerikanischen Schriftsteller, der sich weigert afroamerikanische Bücher zu schreiben. Bis er Geld braucht und erfolgreich alle Klischee-Register zieht.

Justine Triet Bild: keystone

Erstaunlich: Eine Stunde ist schon vorbei und «Oppenheimer» steht immer noch leer da. Wie lange noch?

«Poor Things» führt

Billie Eilish und Bruder Finneas performen «What Was I Made for» aus «Barbie», den ruhigen, nachdenklichen Song, für den Eilish wohl auch noch ihren zweiten Oscar gewinnen wird. Mit 22! Gabs das schon mal? Make-up & Hair geht an «Poor Things». Logisch. Schon nur die Maske von Willem Dafoe verdient einen Oscar. Auch Production Design geht an «Poor Things». Auch das ist logisch.

Noch immer keiner für «Oppenheimer»

Action-Darsteller John Cena kommt splitternackt auf die Bühne, das heisst mit dem Umschlag für bestes Kostüm – auch das geht an «Poor Things» – vor seiner Zone of interest. Er soll den 50. Geburtstag des Oscar-Flitzers, der bei den 46. Oscars über die Bühne rannte, nachstellen. Tut er natürlich nicht in Gänze. Aber fast. Und in Birkenstocks.

John Cena. Bild: keystone

Das Oscar-Konto von «Oppenheimer» wird immer kleiner.

Glazer gewinnt

Jonathan Glazer gewinnt mit «The Zone of Interest» den Award für den besten internationalen Film. Sein Film sei ein Statement gegen die Entmenschlichung, sagt er, die historische und die gegenwärtige. Gegen diejenige des 7. Oktobers und diejenige in Gaza. Der Holocaust dürfe nicht für die falschen politischen Zwecke vereinnahmt werden, sagt er. Seine Hauptdarstellerin Sandra Hüller heult. Vor dem Dolby Theatre finden pro-palästinensische Demonstrationen statt. Polizeihelikopter kreisen über dem Gebäude.

Zwei Oscar für «Oppenheimer»

Um 1.39 Uhr ist der Bann gebrochen: Robert Downey Jr. wird bester Nebendarsteller und es wäre bei aller Liebe zu Ryan Ken Gosling unfair gewesen, wenn er dies nicht geworden wäre. «Ich möchte mich bei meiner schrecklichen Kindheit bedanken und bei der Akademie, in dieser Reihenfolge.» Er habe diesen Job mehr gebraucht als er ihn, jetzt sei er deswegen ein besserer Mann. Und seine Frau Susan habe ihn von der Strasse aufgelesen wie so ein ausgesetztes Tier und geheilt. Oooohhh.

Arnold Scharzenegger und Danny DeVito, deren Körpergrösse spektakulär unterschiedlich ist, verleihen den Oscar für Special Effects, ein herziges Duo. Das Quartett, was mit «Godzilla Minus One» gewinnt, ist ausser sich vor Freude und bringt ganz viele kleine Godzillas mit auf die Bühne.

Schwarzenegger und DeVito. Bild: keystone

Schnitt geht an «Oppenheimer». Shit. (Nein, natürlich nicht.)

Wie es wohl Roger Federer geht? Neben wem darf er eigentlich sitzen? Und wieso stehen die Träger von Emily Blunts Kleid eigentlich so komisch ab?

Dokumentarisches

America Ferrera und Kate McKinnon präsentieren Dokumentarfilme. «‹Jurassic Park›, ‹Jurassic World›», sagt McKinnon, was zu einem lustigen Geplänkel mit einem enorm komödiantisch gelaunten Spielberg führt. Ben Proudfoot gewinnt mit «The Last Repair Shop» bereits seinen zweiten Oscar für einen dokumentarischen Kurzfilm.

Die Auszeichnung für «20 Days in Mariupol» ist der erste Oscar, der jemals in die Ukraine gegangen ist. Der Regisseur sagt: «Ich wünschte, ich hätte diesen Film nie gemacht, ich wünschte, ich könnte ihn eintauschen gegen Frieden mit Russland. Aber ich kann die Geschichte nicht ändern. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Aber zusammen mit euch, mit einigen der talentiertesten Menschen der Welt, kann ich dafür sorgen, dass sie Wahrheit siegt. Kino formt Erinnerungen. Und Erinnerungen formen Geschichte.»