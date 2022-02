People-News

Kanye West versucht Kim Kardashian mit diesem Truck (nicht Trick) zurückzuerobern

Mit diesem Trick .. äh ... Truck versuchte Kanye West am Valentinstag seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian zurückzuerobern.

Der Rapper Ye (früher Kanye West) versuchte am Valentinstag mit einer grossen Geste – respektive mit einem grossen Truck –, seine Ex Kim Kardashian zurückzugewinnen. Beladen war der Wagen mit einem riesigen Bouquet Rosen und auf der Seite des Pickup-Trucks die Lettern: «MY VISION IS KRYSTAL KLEAR».

Dieses Bild teilte Ye (Kayne West) am Valentinstag auf Instragram.

Aber Halt! Hat Ye nicht eine neue Freundin? Offenbar nicht mehr. Der Rapper und die Schauspielerin Julia Fox sollen sich bereits wieder getrennt haben. Ein erstes Indiz für die Trennung: Die beiden haben ihre gemeinsamen Bilder auf den sozialen Medien gelöscht. Und das Indiz: Ein Sprecher der 32-Jährigen gab die Trennung am Valentinstag bekannt.

Wie sehr Ye seine Noch-Ehefrau Kim und die gemeinsamen vier Kinder vermisse, postete der Musiker immer wieder auf Instagram. Vor einigen Tagen postet er einige Familienbilder und schrieb in Grossbuchstaben: «GOTT, BITTE BRING UNSERE FAMILIE WIEDER ZUSAMMEN».

Und auch beim NFL-Finale setze Ye ein Liebesstatement: Der Rapper erschien im selben Outfit wie Kim Kardashian bei der MetGala 2021 – komplett verhüllt. Im Verlaufe des Spiels nahm er seine Verhüllung dann ab, er bekam vom Spiel offenbar doch nicht so viel mit.

bild: instagram

Zwischendurch löschte Ye auch immer wieder Veröffentlichungen, in denen er versucht, Kim zurückzuerobern. Seine Fans machen sich mittlerweile Sorgen um den Musiker und schreiben ihm unterstützende Kommentare.

Falls du den Überblick verloren hast: Ye und Kim Kardashian West trennten sich 2021. Daraufhin reichte die 41-Jährige die Scheidung an. Seither signalisiert der Rapper öffentlich immer wieder, dass er seine Ex immer noch liebt und gerne zurückhaben möchte.

Und was ist mit Kim? Kim Kardashian hält sich bedeckt, was ihre Liebe geht. Gerüchten zufolge soll der Reality-Star seit November 2021 mit dem Comedian Pete Davidson in einer Beziehung sein. Zu Kanye West Statements hat sie sich bisher nicht geäussert.

(cst)