Ex-Bachelorette-Sieger Kenny Leemann ist der neue Bachelor

Der neue Bachelor heisst Kenny Leemann – und ist damit für die Zuschauerinnen und Zuschauern ein bekannter Name. Der 26-Jährige nahm bei der fünften Staffel von «Die Bachelorette» teil, wo er sich in Bachelorette Andrina Santoro verliebte und auch die letzte Rose bekam.

Zum Start von «House of the Dragon» – das musst du über das GoT-Spin-off wissen

Wer sind eigentlich die Hauptcharaktere aus «House of the Dragon» – und wie war das mit den Drachen nochmals? Die wichtigsten Antworten zum GoT-Spin-off.

Am Sonntag, 21. August 2022 startet das «Game of Thrones»-Spin-off «House of the Dragon» auf Sky. Die Serie erzählt die Geschichte der Familie Targaryen, die Vorfahren von Daenerys Targaryen – Mutter der Drachen, Khaleesi, Sprengerin der Ketten und Regentin der Sieben Königslande.