Klimaaktivisten kommen erst morgen frei ++ Staatsanwaltschaft: «erschwerte Verfahren»

In Zürich und Basel haben Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen gestern Montag die Zugänge zu Schweizer Banken blockiert. In Zürich versammelten sich um 7 Uhr morgens rund 100 Personen vor der Credit Suisse am Paradeplatz. Bei der Räumung in Zürich wurden laut Stadtpolizei insgesamt 64 Personen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren festgenommen und auf die Polizeiwache gebracht.

In einer Medienmitteilung schrieb Greenpeace am Dienstagmittag, über 60 Aktivistinnen und Aktivisten sässen nach 24 …