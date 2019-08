Tarantino wird mit 56 zum ersten Mal Vater – das sind die ältesten Promiväter

«Vom Crush zum Crash in acht Minuten» – das watson-Interview-Desaster mit Hugh Grant im Video

«Vom Crush zum Crash in acht Minuten», nennt Kultur-Redaktorin Simone Meier ihr Interview mit dem britischen Schauspieler Hugh Grant am Zürcher Filmfestival. Wer es gelesen hat, weiss: Der Superstar zeigte sich an jenem Tag von seiner super-uninspirierten Seite.

Meier schliesst mit folgenden Worten:

Die Reaktionen blieben nicht aus:

Zum Glück liess sich Simone umstimmen.

Hier also, auf vielfachen Wunsch, das erschütternde Video: