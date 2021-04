Leben

Bachelorette Schweiz 2021: Das ist Dina Rossi



Wir stellen vor: Die neue Schweizer Bachelorette!

Nun also doch! Es wird auch im Jahr 2021 eine Schweizer Bachelorette geben. Sie heisst Dina Rossi, ist alleinerziehende Mutter und ehemalige Miss-Bern-Finalistin. Auf der griechischen Insel Kreta versuchen nun mehrere Kandidaten, das Herz der Bernerin zu erobern. Die erste Folge wird am 26. April auf dem TV-Sender 3+ ausgestrahlt.

Das ist Dina Rossi

Bild: 3+

Dina ist 29 Jahre alt, 1,67 Meter gross und bezeichnet sich selbst als «humorvoll, selbstbewusst, bodenständig und kreativ». Suchen tut sie einen «charakterstarken, abenteuerlustigen und ehrlichen Mann zum Pferdestehlen.»

Schaust du dir Bachelorette an? Klar, Montagabend ist wieder reserviert! Da steche ich mir lieber einen rostigen Nagel ins Auge.

Wenn nicht gerade im Privatfernsehen ein Dutzend Männer um ihre Gunst werben, arbeitet Dina als Model und Jungpferde-Ausbildnerin. Sie reitet seit sie fünf Jahre alt ist und besitzt auch eine eigene Stute – Lulu. Zusätzlich besitzt sie noch zwei Hunde. Dabei darf natürlich nicht fehlen: ein eigener Instagram-Kanal mit über 16'000 Followern.

Am 26. April geht es los

Wer wird der «weltoffene, lockere Mann, der weiss, was er will, aber auch ein Gentleman ist und ihren starken Charakter akzeptiert, wie er ist?» Am Montag, 26. April um 20:15 Uhr startet das Rennen um das Herz der blonden Bernerin in der siebten Staffel von Bachelorette auf 3+. Hier noch einige Eindrücke:

(leo)

