Wie wird das Baby von Meghan und Harry heissen?



Wie wird das Baby von Meghan und Harry heissen? Es gibt da eine neue kuriose Spekulation

Grossbritannien und Royals-Fans weltweit sind hochgespannt: Bald soll im britischen Köngishaus das erste Kind von Herzogin Meghan und Prinz Harry zur Welt kommen.

Das Geschlecht des als «Baby Sussex» bezeichnete Kind (weil Vater und Mutter nunmal den Herzogstitel von Sussex tragen) ist bis zur Geburt geheim.

Abwarten und Tee trinken, also? Iwo! Um Geschlecht und Namen von Queen Elizabeths Urenkelkind Nummer acht wird in diesen Tagen munter spekuliert.

Und dabei greift so mancher zu wirklich ganz schön kuriosen Gedankengängen. So etwa auch die Reporter der britischen Boulevardzeitung «The Express». (Eine Zusammenfassung ihrer Arbeit findet sich hier online bei «The Sun».)

Die Journalisten wissen: Für das Kind von Meghan und Harry wird auf der Website des britischen Königshauses auch eine Website eingerichtet. www.royal.uk/(und dann eben Titel und Name des Kindes).

Also probierte sich die «The Express»-Rechercheeinheit einmal aus – und stellte fest: Während bei eher abwegigen Namen der Websitenbenutzer eine eine Fehlermeldung zu lesen bekommt wurde – wurde der Interessierte bei gewissen Favoriten-Namen direkt zur royalen Startseite weitergeleitet. Nämlich bei:

Prince Arthur Prince James Prince Alexander

Als Spekulations-erprobter Royals-Fan fragt man sich da nun natürlich: Wird das Baby daher Arthur, James oder Alexander heissen? Wissen die Programmierer der Website also tatsächlich mehr als so manches Mitglied der royalen Familie?

Arme Meghan: (Mindestens) 21 Mal Kleider wechseln in 7 Tagen

Ganz auszuschliessen ist das natürlich nicht. Aber doch eher unwahrscheinlich. Bis zum Tag der Geburt dürften aber wohl noch ein paar bange Stunden ins Land ziehen. Was also tun?

Vielleicht doch einfach abwarten und einen schönen britischen Tee trinken?

