Neue Vorwürfe gegen Lindemann: Eine «Straftäter-Mafia hinter Rammstein»

Der Wirbel um Rammstein legt sich nicht. Nach den schweren Vorwürfen vom Wochenende solidarisiert sich nun eine deutsche Influencerin mit Shelby Lynn.

Ihr folgen allein auf Instagram fast 800'000 Menschen, genauso viele sind es noch einmal auf der Videoplattform YouTube. Die 21-jährige Influencerin Kayla Shyx spricht eine riesige Fangemeinde an. Und diese Menschen bekommen seit dem frühen Dienstagmorgen ein paar schwer verdauliche Themen präsentiert: Es geht um die Band Rammstein, um möglichen Drogenmissbrauch und – wie Shyx es nennt – «schlimme Dinge».

Till Lindemann: Der Frontmann von Rammstein steht derzeit im Fokus schwerwiegender Vorwürfe. Bild: EPA

Mit bürgerlichem Namen heisst sie Kaya Loska, kommt aus Berlin, hat auch schon als Schauspielerin in Filmen oder Serien wie «Bibi & Tina» mitgespielt. Jetzt schliesst sie sich einer Frau namens Shelby Lynn an, die am vergangenen Pfingstwochenende schwere Vorwürfe gegen die Band Rammstein erhob. Darin war von einem Sexangebot die Rede – und einem mutmasslichen Einsatz von K.o.-Tropfen.

Kayla Shyx behauptet nun, «viele der Vorwürfe» könne sie «bestätigen». In ihrer Instagram-Story schreibt sie: «Ich habe es selbst mitbekommen und mich um ein Haar aus einer sehr gefährlichen Situation gekriegt.» Welche Situation das genau war, sagt sie nicht.

Eine Anfrage von t-online zu dem Thema beantwortet die Influencerin am Dienstag über ihr Management so: «Kayla schneidet gerade an einem ausführlichen Video zur Thematik, was wahrscheinlich spätestens Ende der Woche online gehen wird. Bis dahin steht Kayla erst mal nicht für Interviews zur Verfügung.»

Laut den bisher veröffentlichten Schilderungen sei Shyx letztes Jahr bei einem Rammstein-Konzert gewesen und «auf die Afterparty rekrutiert» worden. Dort habe sie «schlimme Dinge» erleben müssen. Anschliessend spricht sie von einer «kranken, systematischen (...) Straftäter-Mafia hinter Rammstein».

Kayla Shyx solidarisiert sich mit Shelby Lynn, die die Vorfälle am Wochenende erstmals öffentlich machte.

Die Band selbst hatte die Vorwürfe von Shelby Lynn bereits vor zwei Tagen abgestritten, schrieb unter anderem auf Twitter: «Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschliessen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt.»

Kayla Shyx will Erfahrungen gemacht haben, die sich bei der Konzerttournee 2022 zugetragen haben sollen. Demnach kenne sie «mehrere Mädchen, die genau das Gleiche erlebt haben» – und bezieht sich dabei auf den Erfahrungsbericht der Irin Shelby Lynn, die unter anderem Blutergüsse nach ihrem Rammstein-Konzertbesuch am 22. Mai 2023 in Vilnius und Mutmassungen über das heimliche Einflössen von Drogen publik machte. Zu den neuen Vorwürfen hat t-online Rammstein um Stellungnahme gebeten. Die Anfrage blieb zunächst unbeantwortet.

