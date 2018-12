Miley heiratet (!!!), Selena stalkt (??), Klum klunkert (okay, die hatten wir schon) 

Leben

Miley heiratet (!!!), Selena stalkt (??), Klum klunkert



Umfrage Die frohe Frage, die uns gerade alle postnatal beschäftigt, lautet: Will Heidi Klum von ihrem jungen Gitarristen ein weiteres Kind?

Will Helene Fischer von ihrem Spitzenturner ein erstes Kind?

Haben Miley und Liam geheiratet?

Die richtige Antwort darauf lautet natürlich: 1, 2 oder 3. Und die richtigste? 3! Weil? Weil es Anzeichen gibt, und zwar nicht sehr zurückhaltende, dass Miley Cyrus am 23. Dezember ihren Liam Hemsworth einfach so im kleinen Kreis geheiratet hat.

Die Zeichen, die auf den Fotos, die Miley gepostet hat, zu sehen sind, gehen so:

Miley trägt ein weisses Kleid, das als Hochzeitskleid durchginge.

Liam trägt etwas, das sich als Ehering betrachten liesse.

Wieso schmückt jemand ausgerechnet am Tag vor Heiligabend sein Heim mit Rosen?

«12.23.18» (DER Tag) Bild: via instagram/ mileycyrus

«10 years later .....» (Vor 10 Jahren lernten sich die beiden kennen und lieben, dann Trennung, dann wieder Liebe) bild: via instagram/ mileycyrus

«This is probably our one-millionth kiss ....» (Jöööh!)

Und dann gibt es noch weitere Bilder, die uns leider nicht zur Verfügung stehen, auf denen aber Folgendes sehr genau zu sehen ist:

Miley und Liam schneiden eine zweistöckige weisse Torte an, die easy und einzig und allein eine Hochzeitstorte sein kann/ muss.

An der Wand prangt – mit kupferfarbenen Ballonen geschrieben – «MR & MRS».

Viele total aufgelöste, vor Freude heulende Familienmitglieder stehen daneben.

Wir sind ebenfalls ganz betört und wünschen dem glücklichen Ehepaar, falls es denn eines ist, von Herzen weiterhin so viel Gutes wie bisher.

Aber was ist uns da Beunruhigendes über Selena Gomez zu Ohren gekommen? Sie hat ein neues Lieblingsrestaurant in Malibu. Es ist wohl ein Steakhouse, auf jeden Fall sagen Quellen, sie habe dort Steak gegessen. Sie isst dort auffällig oft Steak, was uns freut, weil es für einen gesunden Appetit nach ihrem traurigen Aufenthalt in der Rehab spricht.

Bild: vi instagram/ selenagomez

Aber wieso gerade dort? Gibt es in diesem Amerika nicht an jeder Ecke gute Steaks? Nun, Selenas heisse Beiz liegt direkt gegenüber von dem Haus, wo ihr Ex Justin mit seiner Gattin Hailey wohnt. Also einmal über die Strasse. Man kann den Bieber-Baldwins von da aus quasi ins Schlaf-, okay, nein, das geht zu weit, keine Ahnung, wo deren Schlafzimmer liegt. Trotzdem – man macht sich da so seine Gedanken! Oder nicht?

Tja, wir versuchen uns gerade vorzustellen, um wie viel reicher Heidi Klum als ihr Verlobter Tom Kaulitz ist. Wir vermuten: um ein Vielfaches. Wenn die mal heiraten, wird ein Anwalt ganz schön viel Arbeit mit dem entsprechenden Ehevertrag haben.

bild: via instagram/heidiklum

Allerdings fragen wir uns: Wieso muss Heidi immer gleich heiraten? Tom wird ja nach Coiffeur Ric Pipino und Sänger Seal bereits Ehemann Nummer drei. Gut, drei sind allerdings noch noch nicht so viele.

Andere (uns bekannte) Heidi-Männer waren der schon damals arg abgehalfterte, aber natürlich steinreiche Formel-1-Manager Flavio Briatore; Anthony Kiedis, der strähnenmähnige Sänger der Red Hot Chili Peppers, dem wir noch immer ein bisschen nachtrauern; der Jamiroquai-Frontmann Jay Kay; der Bodyguard Martin Kirsten und natürlich Vito Schnabel. Haben wir wieder was gelernt. Seid lieb zueinander!

