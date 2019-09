Leben

People-News

Schwarzeneggers Nachruf für seinen besten Freund ist so richtig rührend



Bild: AP

People-News

Schwarzeneggers Nachruf für seinen besten Freund ist so richtig rührend

Arnold Schwarzenegger trauert um seinen besten Freund Franco Columbu. Der gebürtige Italiener verstarb 78-jährig in Sardinien.

Und was macht Arnie? Die österreichische Eiche? Er schreibt eine richtig rührende, feinfühlige und vor allem positive Nachrede. Eine Nachrede, wie sie wohl jeder gerne von sich lesen würde. Und nicht nur das.

Der Terminator beschreibt eine Freundschaft, wie sie jeder Mensch haben sollte:

«Franco,

Du hast gehört, wie ich sagte, dass ich es nicht mag, wenn man mich Selfmade-Man nennt. Du warst dabei, als ich sagte, dass du einer der Gründe bist, weshalb ich dieses Label nicht akzeptieren kann.

Ich will, dass du weisst, weshalb. Von dem Moment an, als wir uns in München das erste Mal begegneten, waren wir Komplizen. Wir trieben uns an, wir wetteiferten zusammen, und wir lachten gemeinsam darüber.

Als ich in Amerika landete, war ich alleine. Ich liess meine Familie zurück, mein Land, mein ganzes Leben. Als Ich Joe Weider bat, dich hierherzubringen, um mit mir zu trainieren, wusste ich, dass ich ohne meinen besten Freund nicht derselbe war. Ich konnte ohne Geld aufblühen, ohne Eltern. Aber ich konnte nicht ohne dich aufblühen.

Ich bin am Boden zerstört heute. Aber genauso bin ich dankbar für die 54 Jahre der Freundschaft und Freude, die wir gemeinsam teilten. Die Trainings, die Schachspiele, das Bauunternehmen, die Mahlzeiten, die Scherze, die Lektionen fürs Leben – wir haben alles zusammen erlebt. Wir sind daran gewachsen, wir haben gelernt und wir haben geliebt. Mein Leben war lustiger, farbiger und kompletter wegen dir.

Ich werde dich immer vermissen. Aber ich weiss auch, dass ein Teil von dir in mir weiter lebt, in Debbie, in Maria und all den Millionen Menschen, die du jeden Tag, den du gelebt hast, inspiriert hast. Ich werde für Maria und Debbie da sein. Du kannst in Frieden ruhen, ohne Sorgen.

Ich liebe dich, Franco. Ich werde mich immer an die Freude erinnern, die du in mein Leben brachtest, die Ratschläge und das Funkeln in deinen Augen, das nie verschwand. Du warst mein bester Freund.

Liebe für immer.

Arnold»

Franco Columbu starb am 30. August 2019 bei einem Bootsunfall vor seiner Heimatinsel Sardinien. Er hinterlässt seine Frau Deborah und seine Tochter Maria.

Vor drei Wochen gratulierte Schwarzenegger mit diesem Foto seinem Freund noch zum 78. Geburtstag.

Columbu genoss weit über die Bodybuilding-Szene einen horvorragenden Ruf – weil er auch im Powerlifting diverse Rekorde aufstellte. In dieser Szene aus dem Kultfilm «Pumping Iron» hilft er einem zugeparkten Fahrzeug aus der Lücke.

«Arnolds Knappe», wie der kleine Franco auch genannt wurde, lebte den amerikanischen Traum. Mit 13 Jahren verliess er die Schule, um Schafzüchter zu werden. Als Gastarbeiter in Deutschland (Maurer) lernte er an einer Bodybuilding-Messe in München Arnold Schwarzenegger kennen, der ihn später in die USA holte. Columbu gewann Ende der 60er-, während den 70er- und Anfang der 80er-Jahre diverse Bodybuildingtitel. 1976 und 1981 wurde Columbu Mr. Olympia.

(tog)

«Idiot» oder «Fanboy» – Kritik an Trumps Auftritt mit Putin Video: watson

Abonniere unseren Newsletter