Juhu! Ein Promi hat ein Bild gepostet und alle schreien «Fail!»

Wieso das «Juhu» im Titel, fragst du dich? Nun, es ist so, dass folgendes Bild der perfekte Aufhänger ist, um gemeinsam nochmal die besten Foto-Fails der sonst so perfekten Prominenz zu betrachten. Kannst du dir etwas Schöneres vorstellen an diesem Freitag? Wir auch nicht (hmmm, Foto-Fail-Freitag, anyone? 🤔). Also, fangen wir an mit dem Bild des Anstosses:

Das Problem? Nun, irgendwie stimmt was nicht mit ... bild: instagram/khloekardashian

Und was ist jetzt nochmal das Problem mit den Fingern? Es sind offenbar ... zu viele Finger.

Und wir so: via giphy

Dass es sich dabei eventuell einfach nur um Schatten handelt, lassen wir jetzt einfach mal aussen vor. Wie wir ja alle wissen, neigen Menschen in Kommentarspalten dazu, ein wenig faktenresistent zu sein (ihr natürlich nicht). Also ist für all die Zillionen Insta-Sherlock-Holmes klar: Das ist der klare Beweis dafür, dass ihr gesamtes Bild gephotoshopped, die Erde flach und die Menschheit noch nie auf dem Mond gewesen ist.

Ahja, ganz vergessen, die Frau mit den 14 Fingern ist übrigens Khloé Kardashian.

Das hier? Das ist ganz bestimmt kein Photoshop:

(lis)

