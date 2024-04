Waren mal ein lustiges Traumpaar: Sacha Baron Cohen und Isla Fisher haben sich getrennt. Bild: keystone

Cohen und Fisher lassen sich scheiden – gleichzeitig werden Vorwürfe gegen ihn laut

Love is dead. Wieder einmal. Das Schauspielerpaar Sacha Baron Cohen und Isla Fisher lässt sich scheiden. Gleichzeitig schreibt Rebel Wilson in ihrem Buch, sie sei von Baron Cohen sexuell belästigt worden.

Die Aufregung am Wochenende war gross: Komiker Sacha Baron Cohen und seine Frau Isla Fisher lassen sich scheiden. In einem über-witzigen Post auf Instagram verkündeten die beiden das Ende ihrer Ehe.

Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre dauerte, legen wir nun die Schläger aus der Hand. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beschlossen, unsere Ehe zu beenden. Wir haben unserer Privatsphäre immer Vorrang eingeräumt und uns in aller Stille mit dieser Veränderung auseinandergesetzt. Wir teilen für immer unsere Hingabe und Liebe für unsere Kinder. Wir schätzen es aufrichtig, dass ihr den Wunsch unserer Familie nach Privatsphäre respektiert. Bild: instagram

Und das nur wenige Tage, nachdem der «Borat»-Darsteller von Schauspielerin Rebel Wilson der sexuellen Belästigung beschuldigt wurde.

«Es fühlte sich an, als habe Sacha Baron Cohen mich sexuell belästigt»

Wilson hatte in ihren Memoiren, die Ende April erscheinen, über die Dreharbeiten des Films «The Brothers Grimsby» geschrieben: «Es fühlte sich an, als habe Sacha Baron Cohen mich sexuell belästigt». Es habe mehrere Vorfälle unangemessenen Verhaltens gegeben, bei denen sie sich respektlos behandelt gefühlt habe.

Bild: imago images/ columbia pictures/courtesy everett collection

Bereits im Jahr 2014 gab Rebel Wilson ein Interview mit der australischen Courier Mail, in dem sie über Cohens «unverschämtes Verhalten» am Set sprach. «Jeden Tag sagt er: ‹Zieh dich einfach nackt aus, das wird lustig. Erinnerst du dich an die Nacktszene in Borat? Das war urkomisch›.» Und weiter: «In der letzten Szene sagte er: ‹Rebel, kannst du mir den Finger in den Arsch stecken?› Und ich sagte: ‹was meinst du, Sacha? Das steht nicht im Drehbuch.› Und er meinte: ‹Schau, ich ziehe einfach meine Hose runter, du steckst deinen Finger in meinen Hintern, das wird wirklich lustig.›» Sie hatten sich damals schliesslich darauf geeinigt, dass Wilson ihm stattdessen einen Klaps auf den Hintern gab.

Baron Cohen lässt Vorwürfe bestreiten

Die Anschuldigungen in den Memoiren der Australierin seien «nachweislich falsch», sagte ein Vertreter von Baron Cohen der britischen Nachrichtenagentur PA. Cohens Vertreter betonte ausserdem, der Schauspieler halte es für wichtig, dass sich Betroffene öffentlich äussern. Allerdings würden diese nachweislich falschen Behauptungen direkt durch umfangreiche detaillierte Beweise widerlegt, darunter Dokumente aus der Zeit, Filmaufnahmen sowie Augenzeugenberichte von Anwesenden vor, während und nach der Produktion von «The Brothers Grimsby»

In einem Interview mit der Sun legte Wilson daraufhin nach: «Die Wahrheit wird schon noch ans Licht kommen», so die Schauspielerin. Und weiter: «Beruhigend ist, dass mehrere Frauen jetzt Kontakt aufgenommen haben und es ihnen überlassen bleibt, ob sie mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit gehen wollen. Denn es ist schwer, etwas gegen jemanden zu sagen, der in der Öffentlichkeit steht, weil sie dich mit teuren Anwälten und Krisen-PR-Leuten und allen möglichen kleinen Tricks überfallen.»

Was haben nun die Trennung von Baron Cohen und Fisher mit den Anschuldigungen in Rebel Wilsons Buch zu tun? Das Timing der Verkündung ihrer Scheidung hatte zwar für Spekulationen gesorgt. Jedoch soll Isla Fisher Berichten zufolge bereits vor zwei Jahren eine Scheidungsanwältin konsultiert haben.

