Fans raten GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger zu grösseren Brüsten



Fans raten GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger zu grösseren Brüsten – aber ihr Konter sitzt

Sie hat einen Körper, der manch eine Frau vor Neid erblassen lässt. Dennoch wird Stefanie Giesinger immer wieder Opfer von Bodyshaming. Auf Instagram wehrt sich das Model jetzt gegen die Kommentare.

2014 wurde sie von Heidi Klum zum schönsten Mädchen Deutschlands gekürt. Stefanie Giesinger gewann die neunte Staffel von «Germany's Next Topmodel». Seitdem zieht das Model aus Kaiserslautern einen Job nach dem anderen an Land. Zudem zählt sie mit 3.7 Millionen Followern auf Instagram zu Deutschlands beliebtesten Influencern.

«Was stimmt mit unserer Gesellschaft nicht?»

Täglich beglückt Stefanie Giesinger ihre Fans mit Schnappschüssen aus ihrem Alltag. Mal postet sie Fotos von ihren Shootings, mal Bilder von sich aus dem Urlaub. Ihren Fans gefällt, was sie sehen. Ihre Posts bekommen über 100'000 Likes, darunter häufen sich die Kommentare. «Du bist so hübsch», «Was für eine Figur» oder «Du siehst schön aus» lauten die meisten Stimmen unter ihren Bildern. Doch Steffi bekommt auch oft Kritik zu hören.

In ihrer Instagram-Story teilte sie jetzt ein Bild von sich nur im Höschen bekleidet. Dazu schrieb sie: «Ich kann nicht glauben, wie viele Nachrichten und Kommentare ich bekomme, in denen es heisst, meine Brüste seien zu klein. Wirklich? Was stimmt mit unserer Gesellschaft nicht?»

Und weiter: «Das ist mein Körper. Meine Seele lebt, liebt und kämpft in diesem Körper und ich liebe meinen Körper. Also, verpisst euch! Besonders die, die sagen ich solle Brustimplantate bekommen, verpisst euch einfach!» Ihren Post beendete sie mit den Worten: «Und nebenbei: Meine Brüste mag ich am meisten an meinem Körper.»

Stefanie Giesinger ist nicht der einzige Star, der sich regelmässig mit Bodyshaming auseinandersetzen muss. Erst in den vergangenen Tagen hatte sich auch GNTM-Finalistin Mandy Bork dazu geäussert. Viele Follower kommentierten ein Bikinibild kritisch, warfen dem Model vor, Magersucht zu verherrlichen. «Ich bin kerngesund und mir geht es gut! Ich war schon immer so», sagte sie in ihrer Instagram-Story zu den Kommentaren und forderte ihre Fans auf, aufzuhören, andere Menschen in Schubladen zu stecken.

