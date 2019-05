Leben

People-News

Rolex, Gucci und Co: Wenn Promi-Eltern ihre Kinder mit Luxus überhäufen



Rolex mit 5 – Diese Promi-Knirpse sind eine Zillion Mal reicher als wir

Herzlich willkommen zum Ticker der Reichen und Schönen! Heute vor allem der Reichen! Beginnen wir doch gleich mal mit einer philosophischen Frage:

Umfrage Was bedeutet es für dich, reich zu sein? Aaaalso, reich ist man, wenn man viele Freunde hat, auf die man sich verlassen kann und eine liebe Familie und so!

Reich zu sein heisst, dass ich mir Zeug kaufen kann, das ich nicht brauche, einfach so! Weil ich Lust habe!

Ich möchte an dieser Stelle gerne einen unterschätzten Philosophen zitieren. Wie Homer Simpson einst sagte: «Ich habe drei Kinder und kein Geld, warum kann ich nicht keine Kinder haben und drei Geld?»

Die richtige Antwort lautet selbstverständlich: Reich ist man, wenn man viele Freunde hat, auf die ... jemandem etwas zum Geburtstag schenkt, das unglaublich teuer ist, aber eigentlich null Sinn macht. Das wäre also so, wie wenn man beispielsweise seinem Kind zum 5. Geburtstag eine Rolex kaufen würde.

Wir stellen vor: Rapper Future's Kind Future. Mit seiner nigelnagelneuen Uhr.

Wow! Verpixelt und teuer!

Ihr jetzt so: Der Sohn heisst gleich wie der Vater?

Wir: Richtig. Der Vater ist Rapper Future und der Sohn ist, nun, halt Sohn Future.



Ihr: Aber wer ist Rapper Future überhaupt?

Wir: Keine Sorge, du musst ihn nicht kennen, aber er hat einen gewissen Bekanntheitsgrad; Im Januar landete er mit seinem neuen Album «The Wizrd» auf Platz 1 der US-Charts. In der Schweiz schaffte er es immerhin auf Platz 10. Zudem hat er über 13 Millionen Follower auf Insta und Co.



Ihr: UND JETZT?! Wieso bringt ihr mich ständig dazu, solchen Seich zu lesen!

Wir: Weil du es so willst. Und, viel wichtiger, weiiiil: Jetzt schauen wir uns nämlich an, was Promi-Kids alles haben, was wir uns niemals leisten können wollen.



Ihr: Also guet. (Wieso tue ich mir das nur an?)

Wir fangen an mit Beyoncés Tochter Blue Ivy. Hier im 11'000-Dollar-Kleid: via instagram/beyoncé

Wer hatte als Kind alles Diamanten als Haarband? Genau: Ice-T's und Cocos Tochter. via instagram/coco

Frage: Was denkst du, wie Ice-T's Tochter heisst? via instagram/coco

Umfrage Rate! Sie heisst ... Gucci!

Prada!

Fendi!

Nein, sie heisst denks Chanel, steht ja auf ihrem Strampler.

Sie heisst ...

Wenn wir schon bei passenden Namen sind: Chris Brown hat auch eine Tochter. Sie heisst Royalty. Und was schenkt man Ihrer Königlichen Hoheit so zu Weihnachten? Selbstverständlich einen Porsche. via instagram/chrisbrown

Hast du auch ein eigenes Süssigkeiten-Zimmer? Ja, wir leider auch nicht. Aber Mariah Careys Tochter schon: via instagram/nickcannon

Richtet euren Blick hier bitte auf ... instagram/kimkardashian

... diese Gucci-Schühchen, die Kourtney Kardashians Tochter Penelope trägt.

Umfrage Was denkst du, wie teuer die sind? Ein Schnäppchen! 300 Franken!

1000 Franken?

Ich habe doch keine Ahnung, ich bin arm!

Auch wenn in den Instagram-Kommentaren zum Bild von 400 Dollar die Rede ist, die Schuhe findet man online bereits für läppische 290 Franken. Ein Nichts!

Und der restliche Kardashian/Jenner-Nachwuchs so?

Pelzjacke für eine Zillion: bild: instagram/kimkardashian

Ein Schrank voller Baby-Schuhe für eine Zillion: screenshot via instagram/kyliesnapchat

Massgefertigte Sonnenbrille für eine Zillion: via instagram/kimkardashian

Kinderzimmer für eine Zillion: via instagram/kourtneykardashian

Spielzeug für eine Zillion: via instagram/kourtneykardashian

Ein Spa-Besuch für die Kids für eine Zillion: via instagram/kourtneykardashian

Ganz Disney-Land schliessen lassen für einen Tag, um Geburtstag zu feiern, für eine Zillion: via instagram/kimkardashian

Und zum Abschluss: Rapperin Loredanas Töchterchen Hana im Designer-Strampler

Schon schön, wenn man sich alles kaufen kann! Wenn man es sich denn auch leisten kann, gell. Im letzten Fall wissen wir es nicht so recht, aber wir gönnen es natürlich jedem! 🙃 ...

(lis)

