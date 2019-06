Leben

People-News

Lady Gaga, Bradley Cooper, Irina Shayk: Liebesdrama in 5 Akten



People-News

Lady Gaga und Bradley Cooper – ihr Liebesdrama hat schon 5 Akte und viele Enden

Die Sache ist ja die: Lady Gaga und Bradley Cooper machten mal zusammen einen Film, diesen «A Star Is Born». Sie liebten einander darin sehr. Nein, wie verrückt. Und irgendwie war der Chemie-Cocktail zwischen den beiden so stimmig, dass alle an Triebe der Liebe jenseits der Leinwand zu glauben begannen und darüber schrieben.

1. Akt: Zwei finden sich

Is this love? Bild: AP/AP

Da konnte Lady Gaga noch so oft sagen: «Die sozialen Medien sind die Toilette des Internets. Und was sie mit der Popkultur gemacht haben, ist entsetzlich. Die Menschen haben Liebe gesehen, und stellt euch vor, genau das sollten sie sehen. Wir haben euch reingelegt.»

2. Akt: Zwei trennen sich

Der Film war nicht nur erfolgreich, sondern auch folgenreich. Zuerst entlobte sich Lady Gaga von ihrem Verlobten und Agenten Christian Carino, der Gagas Porträt auf seinen Bizeps tätowiert trägt.

Aus einer andern Zeit, als Gaga noch Carino küsste Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @christiancarino geteilter Beitrag am Jan 14, 2019 um 6:44 PST

3. Akt: Zwei trennen sich

Letzte Woche trennten sich Bradley Cooper und das Supermodel Irina Shayk. Die beiden haben eine Tochter zusammen. Als die Trennung bekannt gegeben wurde, sass Shayk in Island auf einem Felsen und trug traurig graue Socken.

Cooper war «in den Ferien» und kam braungebrannt und überhaupt nicht traurig nach Hause. Gaga war «auf Tour». Ob «Tour» und «Ferien» sich irgendwann überschnitten, ist nicht bekannt, zumindest uns nicht.

Shayks letzter Insta-Post mit Cooper datiert übrigens vom 8. Mai 2018. Vorher und nachher existiert der Mann nicht in ihrem Account-Leben. Oder nicht mehr? Hat sie ihn daraus etwa willentlich entfernt?

Irinas letzter Bradley-Post liegt lang zurück bild: via instagram/irinashayk

4. Akt: Finden sich da zwei?

Und dann geschah auch noch Folgendes: Carino begann doch tatsächlich, Shayks Insta-Posts zu LIKEN! Wow, wenn das nicht, also ... PLANEN DIE BEIDEN ETWA EINE GEMEINSAME RACHEAKTION??? Oder ist es die Wunden leckende gegenseitige Sympathie der Verlassenen? HEISST LIKEN NICHT SOVIEL WIE LIEBEN???

Umgehend und ohne Kosten und Mühen zu scheuen, haben wir sämtliche Edel-Tattoo-Stuben von Hollywood und weiterer Umgebung angerufen und gefragt, ob Carino etwa schon eine Shayk-Tätowiervorlage in Auftrag gegeben habe. Ihre Antwort: «Dazu können wir leider nichts sagen!» Wenn das nicht alles sagt!

Symbolbild Tattoo-Stube Bild: AP/AP

Nein, haben wir natürlich nicht. Aber der Rest: Stimmt. Und die ganze Welt fragt sich seit Tagen: Wenn doch jetzt die Gaga und der Bradley zwei freie Vögel sind, wieso vögeln sie dann nicht endlich? Oder tun sie es schon? Wär das nicht schön?

5. Akt: Zwei finden sich

Aber hoppla! Was machte Gaga vorgestern in Las Vegas auf der Bühne? Sie küsst einen sichtlich belämmerten Trompeter! Der – jetzt kommts – VERHEIRATET ist.

OMG! Lady Gaga with Brian Newman in Las Vegas last night pic.twitter.com/PqGkYWFNj3 — Lady Gaga Now 👾 (@LadyGagaNowNet) 16. Juni 2019

To be continued ...

(sme)

So sollst du dich im Büro kleiden Video: watson/nico franzoni, jodok meier, maurice thiriet

Abonniere unseren Newsletter