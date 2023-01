Knapp 200 Millionen Streams 🤯 – Mileys Trennungs-Song bricht Rekorde

Rekordverdächtig? Ja, wie Chart Data schreibt: «‹Flowers› ist offiziell der schnellste Song in der Geschichte von Spotify, der 100 Millionen Streams erreicht hat, und der erste, der diesen Meilenstein in weniger als einer Woche nach Veröffentlichung erreicht hat.»

Und siehe da: Die Anhänger scheinen den neuen Song der 30-Jährigen zu lieben. «Flowers» thront in den Spotify- und Apple-Music-Charts aktuell auf Platz eins und wurde in der ersten Woche nach dem Release über 100 Millionen Mal gestreamt.

Wertschriften oder doch lieber ein Sparkonto für deine Säule 3a?

Jetzt zu Jahresanfang ist der optimale Zeitpunkt, um deine private Vorsorge auf Vordermann zu bringen. Wird mit steigenden Zinsen eine Säule 3a auf dem Sparkonto wieder attraktiv? Oder setzt du doch lieber auf Wertschriften? Was du darüber wissen solltest.

Immer mehr Menschen nutzen die Säule 3a, um für das Alter vorzusorgen. Gemäss Erhebungen des Vereins Vorsorge Schweiz haben im Jahr 2021 die Anzahl Depots für die Säule 3a um +14,8% zugenommen, wobei es deutliche Geschlechterunterschiede gibt: So haben Frauen mit ca. 30,2% einen deutlich tieferen Anteil an Wertschriften in ihrem Säule 3a Vermögen als Männer mit 37,2%. Ähnliche Zahlen zeigen sich auch bei der Untersuchung von Moneyland für das Jahr 2022, wonach 58% der Befragten angaben, eine Säule 3a Lösung in Wertschriften zu haben, auch hier vermehrt Männer als Frauen.