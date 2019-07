Leben

Daniela Katzenberger verabschiedet sich auf Instagram von Costa Cordalis



So rührend nimmt die Katze von Schwiegerpapa Costa Cordalis Abschied auf Instagram

Es gibt Momente, da muss man Daniela Katzenberger in Gedanken einfach nur in den Arm nehmen und sagen: «Du grosses, grosses Herz.» Zum Beispiel jetzt, da sie sich auf Instagram von ihrem Schwiegervater Costa Cordalis verabschiedet.

Danielas Text:

Mein geliebter Schwiegervater ist am Dienstag für immer eingeschlafen. 😢 Er war der liebste Mensch, den ich jemals kennenlernen durfte, und einer der wenigen Menschen, bei denen ich mir sicher bin, dass er in den Himmel kommt. 🙏❤️Mein Herz bricht, wenn ich daran denke, dich nie wieder zu sehen, nie wieder mit dir sprechen zu können ... dein Lachen, deine Liebe, dein ganzes DU. 😔Du fehlst einfach so unglaublich. 😢Ich habe nicht nur meinen Schwiegervater verloren, sondern den Mensch, den ich wie einen Vater über alles geliebt hab. Gute Reise über die Regenbogenbrücke, mein Engel. 😔Ich werde dich für immer vermissen. Σ 'αγαπώ (übersetzt: Ich liebe dich).

