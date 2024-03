People-News

Ella Rumpf und Karim Barras sind beste Schweizer Schauspieler 2024

Ella Rumpf ist beim Schweizer Filmpreis als beste Schauspielerin geehrt worden. Sie hat die Auszeichnung am Freitagabend in Zürich für ihre Leistung in «Le théorème de Marguerite» erhalten. Karim Barras («Bisons») wurde als bester Darsteller ausgezeichnet.

Die Schweizer Schauspielerin Ella Rumpf. Bild: keystone

Die 29-jährige Ella Rumpf setzte sich bei der Verleihung der Filmpreise gegen Ursina Lardi («Die Nachbarn von oben») und Julia Jentsch («8 Tage im August») durch. Im Drama «Le théorème de Marguerite» spielt Rumpf eine Studentin, die bei der Präsentation ihrer Dissertation scheitert. Sie wird Schuhverkäuferin, bevor sie ihre Begabung für das chinesische Brettspiel Mah-Jongg entdeckt.

Rumpf hatte im Februar für diese Rolle einen César erhalten. Die Jury des französischen Filmpreises ehrte die schweizerisch-französische Schauspielern als weibliche Entdeckung des Jahres.

Der ebenfalls schweizerisch-französische Schauspieler Karim Barras wurde für sein Spiel im Boxer-Thriller «Bisons» ausgezeichnet. Der Film von Pierre Monnard ist insgesamt sechsfach für den Schweizer Filmpreis nominiert.

Der Schweizer Schauspieler Karim Barras. Bild: keystone

