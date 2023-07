Konto freigeschaltet: Kanye West darf nach Antisemitismus wieder twittern

Musk hatte zuvor auch das Konto des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wieder freigeschaltet, nachdem er eine Umfrage durchgeführt hatte, bei der rund 14.8 Millionen Twitter-Nutzer abgestimmt hatten. 51.8 Prozent stimmten für die Wiederfreischaltung. Trump hatte jedoch erklärt, dass er kein Interesse an einer Rückkehr zu Twitter habe und bei seiner neuen Plattform Truth Social bleiben werde. (t-online, spot on news, sms)

Seit seiner Rückkehr auf die Plattform hat Ye nichts Neues mehr gepostet. Er hatte auch schon früher Probleme mit der Messaging-App. Bevor Musk die Plattform erwarb, sperrte das Unternehmen Wests Konto wegen eines antisemitischen Tweets. In dem Tweet hiess es unter anderem, dass er vorhabe, «jüdische Menschen zu töten».

Das Konto des Musikers zeigt nun seinen letzten Beitrag vom 2. Dezember an, einen Tag vor der Sperrung seines Kontos auf der Plattform X, die bis vor wenigen Tagen noch Twitter hiess und von Eigentümer Elon Musk kürzlich umbenannt wurde.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

22 Dinge, die du nur verstehst, wenn du in den 90ern einen Computer genutzt hast

Supermond am 1. August: Was das heisst und 12 weitere spannende Fakten zum Erdtrabanten

Moskau: Erneut Drohnenangriff abgewehrt – ein Verletzter +++ zwei Tote in Saporischschja

Es geschah am Morgen danach

Darum ist das Reisen in Europa soooo schlimm – für Amerikaner

Die Schweiz zittert sich zum 0:0 – und steht an der WM der Frauen im Achtelfinal!

Supermond am 1. August: Was das heisst und 12 weitere spannende Fakten zum Erdtrabanten

Am 1. August 2023 tritt der Vollmond in der Schweiz um 20:31 Uhr ein und erleuchtet uns damit den Nationalfeiertag. Und weil sich der Trabant auf etwa 350'000 Kilometer der Erde nähert, sehen wir einen Supermond. Der Vollmond im August trägt den Namen «Störmond». Das musst du wissen.

Der Mond begleitet uns Menschen schon seit Urzeiten. Seit jeher übt er eine anziehende Wirkung auf die Menschheit aus. Besonders in den Vollmondnächten zieht uns die silbrig strahlende Kugel am Sternenhimmel immer wieder aufs Neue in ihren Bann.