Leben

People-News

«Sag Kosmetik!» Erziehung à la Kylie Jenner, die Biebers



«Sag Kosmetik!» Erziehung à la Kylie Jenner und verschärfte Intimdynamik bei Biebers

Keine zu klein, eine Werbebotschafterin zu sein, dachte sich Kylie Jenner, die milliardenschwere Chefin von Kylie Cosmetics und versuchte, Töchterchen Stormi die Worte «Kylie Cosmetics» in den Mund zu legen. Was Stormi entweder nicht verstand oder viel zu gut verstand und mit «Dada», also «Papa» beantwortete. Brave, vernünftige Stormi! Mach weiter so!

Auch der Bieber und seine Hailey machen zügig vorwärts – wetten, dass da in den nächsten, sagen wir mal, 17 Monaten das Nachwachsen eines Nachwuchses verkündet wird? Hailey, deren Familiennamen wir schon fast vergessen haben, ach ja, Baldwin, heisst auf Instagram jetzt Hailey Bieber. Hochoffiziell. Die standesamtliche Trauung ist ja schon absolviert.

Gatte Justin, der vorher unter seinen oder ihren Posts «my little bean», also «meine kleine Bohne» oder auf Mundart «Böneli» nannte, schreibt jetzt «wifey» und «you turn me on». Also «Fraueli» und «du machsch mi giggerig». Tja, wenn das nicht nach einer verschärften Intimdynamik zwischen den beiden klingt.

Und sonst so? Dieter Bohlen, 64, hat vor laufender Kamera gesagt, dass der Sex mit seiner Frau Carina, 34, mit den Jahren besser geworden sei. Worauf ihn seine Frau offenbar verdutzt anschaute und fragte, ob er das wirklich ernst meine. Hm.

Und sonst? Ach herrjeh, es wird jetzt ernsthaft daran herumstudiert, ob Daniela Büchner, Witwe des Jens, 2019 nicht vielleicht doch im «Dschungelcamp» teilnehmen soll, wie es der Plan der beiden war. Schliesslich muss sie jetzt viel Geld für viele Kinder herbeischaffen. Es ist also davon auszugehen, dass sie dies tut. Und dort in allen Details vom Ableben des Gatten erzählt. Und wir werden dabei sein. Weil wir auch nicht besser sind als alle, auch wenn wir das gerne wären. Ach.

Die Büchners an ihrem schönsten Tag Bild: facebook/GoodbyeDeutschland

§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§ §§§§§§§§§§§ Okay, diese seltsame Zeichenfolge hat mein Computer gerade selbständig gemacht – ich war nämlich damit beschäftigt, das Werbepaket einer Kosmetikfirma auf der Tastatur zu öffnen. Nein, keins von dieser Jenner.

Gehabt euch wohl, ihr Lieben, schminkt euch oder nicht, seid gut zueinander und vor allem zu euren Kindern, falls ihr nicht noch selber welche seid. Und bleibt gesund!

(sme)

Wenn das Internet ein Mensch wäre – in 10 fiesen Situationen Video: watson/Madeleine Sigrist, Emily Engkent, Knackeboul

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter