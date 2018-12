Leben

People

Diese 8 Paare haben guten Sex. Weil? Sieht man doch!



Diese 8 Paare haben guten Sex. Weil? Sieht man doch!

Heid Klum und Tom Kaulitz

Unsere liebe und liebeskundige Anna Rothenfluh findet: «Hammer, wie gut der Tom der Heidi tut, sie sieht mindestens zehn Jahre jünger aus!» Und dies, obwohl die Heidi nicht ihre Lieblings-Celebrity ist! (Okay, von wem ist sie das schon. Gut, von Tom. Eh klar.)

Gemeinsam haben wir die Beweisbilder analysiert. Nach den Kategorien Körpersprache, postkoitaler Zufriedenheit, die den Leuten ins Gesicht geschrieben steht und so weiter. Nein, natürlich nicht. Man siehts einfach. Es ist zu offensichtlich. Können diese Bilder lügen?

bild: instagram/heidiklum

Bild: EPA/EPA

bild: instagram/heidiklum

Justin und Sophie Trudeau

Wenn Blicke ficken könnten ... Der kanadische Premier und seine First Lady sind das Lieblingspaar unseres redaktionsinternen Paarpsychologen und Bitcoin-Philosophen Patrick Toggweiler. Er ist sich ziemlich sicher, dass die beiden nicht nur guten Sex haben, sondern auch so gut wie immer. Jedenfalls vor ungefähr jedem öffentlichen Auftritt. Und privat sowieso.

Bild: AP

Bild: AP/The Canadian Press

Bild: AP/AP

Bild: AP/The Canadian Press

Ed Sheeran und Cherry Seaborn

Jöh, der Ed ist ja so dermassen in seine Cherry verschossen! Die Hockey spielende Molekularbiologin und er sind schon drei Jahre zusammen, kennen sich allerdings schon aus der Schulzeit, heuer sollen sie heimlich geheiratet haben, sie ist der Grund für seine Hits, also auch für «I'm in love with your boooody», ein Song, der äusserst wenig bis nichts verschweigt ...

bild: instagram/teddysphotos

bild: instagram/teddysphotos

bild: instagram/teddysphotos

Chrissy Teigen und John Legend

Der Sänger und das Model sind sowas von red, hot and sexy, mehr gibts dazu einfach nicht zu sagen.

bild: instagram/chrissyteigen

bild: instagram/chrissyteigen

Bild: Getty Images North America

Nicole Kidman und Keith Urban

Sie können einfach nicht die Finger voneinander lassen, sie küssen und turteln und flüstern und halten Händchen und haben Spass (und er muss vor lauter Verschämtheit immer gelich die Augen schliessen dabei) und dies seit dreizehn Jahren! So gut können zwei Menschen einander tun. Das Lieblingspaar von Starkstromromantikerin Simone Meier.

bild: instagram/nicolekidman

bild: instagram/nicolekidman

Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/Invision

Bild: AP/AP

Rose Leslie und Kit Harrington

Schon als sich die beiden in «Game of Thrones» in einer eisigen Höhle des Nordens – oder war's in einer heissen Quelle in einer eisigen Höhle? – paarten, war klar: Oha, bei denen geht grad was ab, was weit über die übliche Schauspielkunst hinausweist. Und seither hat der Sturm der Begeisterung füreinander noch nicht abgenommen.

bild:instagram/roseleslie_got

Bild: AP/PA

Bild: AP/PA

Tamy Glauser und Dominique Rinderknecht

Danke, Himmel und Erde, für dieses komplett berückende, entzückende «In your face»-Liebesglück! Gab es in der Schweiz schon je ein derart ineinander verschossenes, schönes, glamouröses, süsses Liebespaar? Leider nein. Hach, jung sein und sich so hemmungslos dem Rausch der Hormone und Gefühle ergeben als wäre es noch immer das erste Mal! Hach, Tamynique sein! Wir feiern euch!

bild: instagram/#tamynique

bild: instagram/#tamynique

bild: instagram/#tamynique

Miley Cyrus und Liam Hensworth

Ganz ehrlich? Wir glauben ja, dass Miley Cyrus mit allen und allem guten Sex hat. Wieso? Ein Bauchgefühl, Leute! Und der Liam ist ja – wie nennt man das schon wieder? – ein Sahneschnittchen. Zu ihrem 26. Geburtstag hat er ihr auf Instagram geschrieben: Happy Birthday, mein süsses Mädchen. Du bedeutest mir mehr als je zuvor. So dankbar, dich in meinem Leben zu haben.» Awwww!

Bild: EPA/EPA

bild: instagram/liamhensworth

Demnächst auf diesem Kanal: «Diese Paare haben keinen guten Sex».

(sme)

Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser gegen Gewalt Video: srf/SDA SRF

Abonniere unseren Newsletter