Award-Saison mit viel nackter Haut eröffnet – aber es reden alle über dieses Kleid

Grosse Stars, auffällige Roben und Modemut, der heiss diskutiert wird. Vor allem eine Promi-Dame bringt das Netz mit ihrem Kleid bei den SAG-Awards zum Ausrasten: Emily Blunt.

Schocker-Kleid

Die Awards-Season ist eröffnet, der Countdown für die Oscars läuft und der Weg dorthin ist mit Veranstaltungen gespickt, bei denen die heissesten Favoriten auf den Goldjungen bereits so richtig abräumen. Am Sonntagabend wurden in Los Angeles die SAG-Awards verliehen. Ein Event, das im Terminkalender vieler Stars zu den wichtigsten des Jahres zählt. Für ihren grossen Auftritt auf dem roten Teppich überlässt Hollywood natürlich nichts dem Zufall. Jeder Look wird bis ins kleinste Detail durchgeplant. Warum es dennoch manchmal zu Mode-Missgeschicken kommt? Weil Stil natürlich immer im Auge des Betrachters liegt.

Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Catherine Zeta-Jones zum Beispiel erschien in einer Abendrobe, die nicht nur mit tiefem Dekolleté überraschte, sondern auch noch durch den hohen Schlitz die Beine der 49-Jährigen betonte. Ein Körperteil, auf das auch Lady Gaga bei ihrem Gang über den roten Teppich den Fokus legte. Die Sängerin und Schauspielerin, die für den Film «A Star Is Born» nominiert war, erschien in einem hellen Kleid, unter dem eine Art Hot Pants hervor blitzte.

Wilde Diskussionen um das Kleid von Emily Blunt

Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Das Outfit, das an diesem Abend aber für die meisten Diskussionen sorgte, hatte weder einen auffälligen Ausschnitt, noch zeigte es zu viel Haut. Bei dem guten Stück handelte es sich um ein Haute-Couture-Modell, das von Schauspielerin Emily Blunt getragen wurde. Das Kleid stammt aus der Kollektion von Michael Kors und wartete nicht nur durch seine pinke Farbe, sondern auch durch die Rüschen am Halsbereich auf. Und genau die waren es auch, die bei Fashion-Fans für Verwirrung sorgten.

Auf Twitter jedenfalls wurde das Kleid nicht nur heiss diskutiert, sondern auch frech mit dem weiblichen Geschlechtsorgan verglichen. Denn das Modell von Emily Blunt erinnerte viele an eine Vagina, wie diverse Twitter-Kommentare verraten.

«Hört mal zu, ich liebe Emily Blunt und würde nie etwas Schlechtes über sie sagen, aber es war schon eine mutige Wahl, als Vagina verkleidet zu den SAG-Awards zu gehen», schreibt ein Fan im Netz.

Listen I love Emily Blunt and would never speak ill of her ever but it was a bold choice to go to the #SAGAwards in cosplay as a vagina pic.twitter.com/PxFqAwfviX— Robbie Fox (@RobbieBarstool) January 28, 2019

Ein anderer User ist von dem Look der zweifachen Mutter ebenfalls irritiert. «Warum sieht das Kleid von Emily Blunt aus wie eine Vagina», will er wissen?

Why does #EmilyBlunt dress look like a vagina? #sagawards2019— Sterling Parker (@TheSterlingShow) January 28, 2019

Und wie das immer so ist: Hat erst einmal einer angefangen, diesen Vergleich zu ziehen, folgen nicht nur weitere. Nein, auch man selbst sieht plötzlich alles mit anderen Augen: «Irgendjemand meinte, dass Emily Blunts Kleid wie eine Vagina aussieht und wenn ich es jetzt anschaue, sehe ich nur noch das.»

someone said emily blunts dress tonight looks like a vagina and i haven’t been able to look at it the same since— annie (@kerdubs) January 28, 2019

Ein anderer Fan schreibt: "Ich liebe sie, ich habe für sie gestimmt, aber geben wir nicht zu, dass Emily Blunt aussieht, als würde sie eine Vagina tragen?

Love her, voted for her, but are we not going to acknowledge the Emily Blunt looks like she’s wearing a vagina? #SAGAwards— Call me Liz (@lizzie_hair) January 28, 2019

Und ein weiterer ist der festen Überzeugung, dass Designer Michael Kors bei der Herstellung einen grossen Fehler begangen hat. Denn die Dame im Netz meint: «Das Kleid von Emily Blunt wäre ohne dieses seltsame Vagina-artige-Halsband so viel schöner.»

emily blunt's dress would have been much nicer w/o that weird sort of vagina collar— melissa (@cybermelli) January 28, 2019

Und was sagt die Schauspielerin selbst zu dem Wirbel um ihr «Vagina-Kleid»? Sie schweigt – oder hält sich bisher zumindest vornehm zurück. Dafür meldet sich allerdings ihr Mann zu Wort – wenn auch nicht in Bezug auf das Outfit seiner Gattin.

Honored to be on the arm of this double nominee tonight! #SAGawards pic.twitter.com/cmMAMDFVpg— John Krasinski (@johnkrasinski) January 27, 2019

Via Twitter schwärmt Schauspieler John Krasinski ganz stolz: «Ich fühle mich geehrt, heute am Arm von dieser gleich doppelt Nominierten zu sein.»

