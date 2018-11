Leben

«Pokémon Meisterdetektiv Pikachu»: Hier kommt der erste Trailer zum Realfilm



Waaas? Ein «Pokémon»-Realfilm kommt!? Ja – und hier ist auch gleich der erste Trailer

Falls ihr es immer noch nicht glaubt: Ein Realfilm zu «Pokémon» kommt in die Kinos – und zwar schon 2019. Und wisst ihr was? Der Trailer ist überraschend amüsant. Das liegt vor allem an einem äusserst vorlauten Pikachu mit Hut. Doch um was geht es überhaupt?

In «Pokémon Meisterdetektiv Pikachu» verschwindet eines Tages plötzlich Harry Goodman, einer der besten Detektive von Ryme City. Sein 21-jähriger Sohn Tim versucht daraufhin, seinen Vater zu finden. Ihm zur Seite steht ein sehr freches Pikachu, mit dem Tim als Einziger kommunizieren kann.

Am besten guckst du gleich den Trailer: Video: YouTube/Warner Bros. DE

Im englischen Original spricht niemand Geringeres als «Deadpool»-Darsteller Ryan Reynolds das vorlaute Elektropokémon, während Justice Smith den jungen Tim spielt. Smith wurde 2016 durch die Serie «The Get Down» bekannt und spielte zuletzt im Blockbuster «Jurassic World: Das gefallene Königreich» mit. Er ist übrigens keiner der Söhne von Schauspieler Will Smith.

«Pokémon» ist eines der lukrativsten Franchises der Welt. Erstmals 1996 als Spiel für den Game Boy veröffentlicht, folgten bald Animes für TV und Kino sowie sehr viel Merchandising. «Pokémon Meisterdetektiv Pikachu» ist nun der erste Realfilm des Franchises. Produziert wird der Film von Warner Bros., welche unter anderem auch die Rechte an Harry Potter und den DC-Superhelden halten.

(pls)

