Fail! Die grössten Zügel-Fails zur Umzugs-Zeit



bild via twitter

Falls du demnächst umziehst: Diese Zügel-Fails zeigen, wie du es besser NICHT machst

Es ist wieder Zügelzeit. Aber auch wenn du nicht selbst zügelst oder beim Umziehen helfen musst, wirst du es eines Tages wieder tun. Und dann bist du froh, dass wir dich vor diesen Fehlern bewahrt haben.

Oder: Du schaust dir die folgenden Fails einfach so an und amüsierst dich darüber, dass du nicht der einzige Volltrottel in diesem Universum bist.

Überlege dir zuerst, wie gross das Auto sein muss, oder wie klein das Möbel sein darf. bild: imgur

Das gilt auch für die Fläche AUF dem Auto. bild: instagram/4uhatas

So geht's richtig. Irgendwie. bild: imgur

Und dann einfach vorsichtig fahren, okay? gif: reddit

Update Dieser Artikel wurde bereits im März 2016 veröffentlicht. Aus aktuellem Anlass publizieren wir ihn erneut.

Und den Hund nicht vergessen. bild: twitter/expressmoving

Oder das Pferd. bild: twitter/Expresslinemoving

Vielleicht solltest du aber lieber gleich eine Möbelfirma kommen lassen. Also ... eine, die dir garantieren kann, dass alle Möbel in den Lastwagen passen. bild: twitter/ttm

Vielleicht ist aber auch das keine gute Idee ... bild: twitter

Du könntest auch mit dem Roller zügeln. bild: Twitter/expressmoving

Oder du nimmst bequem das Tram. bild: imgur

Und wenn das Zeug endlich im neuen Haus steht: Hol dir Hilfe beim Möbel zusammenbauen. bild: imgur

Auch bei der Einrichtung ist Denkvermögen gefordert. bild: viralnova

Wie auch immer: Am Schluss musst du ja eh alles alleine machen. bild: twitter

Also gib auf deinen Kram Acht. bild: twitter

Bonus: Die türkische Art zu zügeln. Video: YouTube/dembo98

