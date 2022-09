Diese 18 Leute zeigen den Unterschied zwischen Instagram und der Realität

«Normalerweise ist der beste Content, den wir bekommen, am schwierigsten einzufangen, weil wir drei Kinder haben, die wir unterhalten müssen und sicherstellen müssen, dass es ihnen gut geht, dass sie gefüttert, getränkt und beschäftigt werden. Also nimm das als Hinweis. Glaube nicht, dass das, was du auf Instagram siehst, die Realität ist, denn in 9 von 10 Fällen ... IST ES DAS NICHT. 😂 In diesem Szenario war es die erste Sache, die wir am Morgen gemacht haben. Wir stellten sicher, dass die Jungs Frühstücksriegel, Obst, Milch usw. hatten und ihre iPads (LEBENSRETTER!!!) im Bett hatten, sodass wir das Bett umdrehen und ‹Shot› machen konnten. 📸»

«Was man erwartet und was man findet 😂 Lake Louise, Sonnenaufgang um 7 Uhr morgens. Ab 6.30 Uhr war der Parkplatz voll mit Autos und Menschen, die sich zum Sonnenaufgang am Ufer drängten.🌞 Er ist nicht umsonst der berühmteste See in den Rocky Mountains! 🏔️»

«Die Cenote Suytun ist wunderschön! Wir haben es wirklich geliebt. Das einzige Problem ist, dass wir auf Instagram meist nur das ‹schöne› Bild zu sehen bekommen, ohne zu wissen, dass man in der Schlange warten muss, um dieses Bild zu bekommen. Als wir zum ersten Mal in der Cenote ankamen, war es eigentlich nicht so voll; es waren nur etwa fünf Leute da. Nach einer Weile kamen immer mehr Leute (wie man im Video sehen kann). Wenn man also die Cenote für sich allein haben will, kann man das, 😉 man muss nur früh aufstehen.»

«So sieht die Schlange um 8 Uhr morgens am ‹Welcome to Vegas›-Schild aus. Wenigstens geht die Schlange SUPER schnell (es dauert Maximum 10 Minuten)😅. Ich kann mir nicht vorstellen, wie lange sie später am Tag wird. Das einzige Mal, dass ich allein dort war, war um 6 Uhr morgens im Jahr 2021, und eine Gruppe von Leuten kam direkt nach uns an.»

Wie Lücken in der AHV entstehen und was du dagegen tun kannst

Gib unnötigen Vorsorgelücken keine Chance! Die erste Säule sichert deine Grundbedürfnisse im Alter und Lücken in der AHV lassen sich einfach vermeiden – Fakten und Tipps dazu hier.

Wer weiss, vielleicht leben wir in ein paar Jahren schon als fidele Avatare in einer Metaverse-Schein-Realität? Oder werden von Robotern bedient und bekuschelt. Wird das Smartphone vergessen sein, so wie wir uns jetzt schon kaum daran erinnern können, was eine CD eigentlich war? Wird es in 20 Jahren Geld in der heutigen Form überhaupt noch geben oder bezahlen wir in der Zukunft mit Token?