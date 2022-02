«House of the Dragon» mit Emma D'Arcy und Matt Smith. Bild: Ollie Upton/HBO

George R.R. Martin bestätigt Abschluss der Dreharbeiten von «House of the Dragon»

Die Dreharbeiten für die erste Staffel des «Game of Thrones»-Prequels «House of the Dragon» sind abgeschlossen. Das bestätigt der Schriftsteller George R.R. Martin, auf dessen Bücher die Saga basiert, auf seinem Blog. Die Serie wird insgesamt 10 Folgen enthalten.

Martin schreibt: «Ich habe einige Rohfassungen gesehen, und sie gefallen mir sehr gut. Natürlich muss noch eine Menge Arbeit geleistet werden. Spezialeffekte, Color Grading, Musik, die ganze Postproduktion eben. Aber das Drehbuch, die Regie und die Schauspielerei sehen alle grossartig aus. Ich hoffe, sie gefallen euch genauso gut wie mir.»

«House of the Dragon» spielt 300 Jahre vor der Hit-Serie «Game of Thrones» und behandelt die Familiengeschichte der Mutter der Drachen: Daenerys Targaryen. «House of the Dragon» basiert auf den Romanen «The Princess and the Queen» und «The Rogue Prince» sowie auf anderem Material aus der Targaryen-Geschichte «Fire & Blood».

Bereits im Dezember 2021 beschrieb George R.R. Martin die, laut IMDb meist erwartete Serie in 2022 als «düster, kraftvoll und emotional».

Die HBO-Serie ist noch für dieses Jahr angesetzt, ein genaues Veröffentlichkeitsdatum hat sie aber noch nicht. Dazu sagt der Bestseller-Autor:

«Ich wünschte, ich könnte es euch sagen. Wie gesagt, es gibt noch viel zu tun, und Corona macht die Planung schwierig. Diesen Frühling? Unwahrscheinlich. Vielleicht im Sommer? Könnte sein. Im Herbst? Wer weiss?» George R.R. Martin

(cmu)