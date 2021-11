Die Spotify City Charts zeigen, welche Musik bei den Hörerinnen und Hörer in über 200 Städten beliebt ist. [...] Sie bieten eine Übersicht der Songs, die im Vergleich zu ihrer weltweiten Popularität in der jeweiligen Stadt besonders beliebt sind. So wird der Unterschied bei den Vorlieben lokaler Hörerinnen und Hörer deutlich.

