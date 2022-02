Was wurde eigentlich aus den «O.C., California»-Stars?

Sergio Minnig Folgen

Auch wenn du es nicht gesehen hast, du kennst es: «O.C., California». Die Sendung, die mindestens eine Jugend-Generation prägte. Wer wollte nicht sein wie Ryan, Marissa, Seth oder Summer?

Alleine der Kultsong im Intro ist für manche bis heute eine Zeitreise nach Orange County, die Welt der Schönen und Reichen in Kalifornien.

Vor genau 20 Jahren standen die Schauspielerinnen und Schauspieler für die Serie mit 92 Folgen in vier Staffeln vor der Kamera. Am 5. August 2003 feierte die Sendung in den USA ihre Premiere. Die deutsche Erstausstrahlung folgte am 2. Oktober 2004 (Danke ORF1!). Die letzten Folgen feierten ihre Premiere 2007.

Doch was wurde danach aus den Vorbildern für unzählige Jugendliche? Konnten sie an die Erfolge aus der Serie anknüpfen oder zerbrachen sie am Druck ihrer Rolle als Idole? Hier die Antwort.

Mischa Barton spielte Marissa Cooper

Mischa an den Emmy Awards 2005.

bild: keystone

Mischa wurde zum Vorbild und Idol für unzählige Mädchen. Leider konnte sie an diesen Erfolg nie mehr anknüpfen. Achtung Spoiler: Marissa verliess die Sendung bereits am Ende der dritten Staffel und floppte danach in mehreren Kinofilmen.

Hier spoilerlos weiterlesen: Mit der Serie «The Beautiful Life» versuchte sie sich wieder in einer Serie. Ohne den Ansatz von Erfolg. Bereits nach zwei Folgen war die Absetzung der Serie beschlossene Sache.

In den Medien landete sie danach hauptsächlich durch Drogendelikte und Alkoholmissbrauch. Im Dezember 2007 wurde sie wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein, Alkoholeinfluss am Steuer und Drogenbesitzes verhaftet. Mitte April 2008 erhielt sie eine 3-jährige Bewährungsstrafe dafür.

Der entsprechende Mugshot zur Tat.

Immerhin erhielt sie 2008 den Viper-Award. Ein Award, der Persönlichkeiten für ihren Erfolg, ihre Kreativität und ihren Stil auszeichnet. Dies nicht zuletzt, weil sie immer wieder als Model tätig war. 2017 sorge Mischa nochmals für Schlagzeilen, als sie gegen ihren ehemaligen Freund Jon Zacharias einen Rache-Porno-Prozess gewann, der ihn daran hinderte, ein Sextape von ihr zu verkaufen.

Mischa ist heute 36 Jahre alt:

Über ihr Privatleben ist leider wenig bekannt. Wir wissen lediglich, dass sie keine Kinder hat und nicht verheiratet ist.

Benjamin McKenzie spielte Ryan Francis Atwood

Verdrehte unzähligen Mädchen den Kopf.

«Der schöne und einfühlsame Badboy Ryan», Meinung aus der Redaktion. Bild: keystone

McKenzie blieb bis heute der Schauspielerei treu. Nach O.C. folgten für ihn weitere Erfolge. Von 2009 bis 2013 spielte er in dem Serien-Drama «Southland». Ein Jahr später spielte er eine der Hauptrollen in «Gotham», einer Krimi-Action-Serie, wo er den Detektiv «James Gordon» spielte. Die Sendung lief von 2014 bis 2019. Für selbige war er zudem auch als Regisseur und Drehbuchautor tätig.



Ben in «Gotham»:

Grosse Filme blieben für McKenzie aus. Jedoch fand er den Weg auf die Theaterbühne. Im Januar 2020 gab er sein Broadway-Debüt in dem Stück «Grand Horizons» von Bess Wohl. Zudem arbeitet er an einem Buch, in dem es um Korruption und Betrug in der Kryptowährung-Branche geht. Dabei hilft ihm sicher sein Uni-Abschluss in Wirtschaft und internationalen Beziehungen. Deswegen ist er wohl auch politisch sehr aktiv.

Nun die schlechte Nachricht für viele Fans: Der 43-Jährige ist vergeben. Seit dem Sommer 2015 ist er mit der Schauspielerin Morena Baccarin zusammen. Sie spielte lustigerweise auch seine Freundin in «Gotham».

Das sind die beiden heute.

Sie heirateten im Juni 2017. Bereits im März 2016 kam ihre Tochter zur Welt und im März 2021 folgte der gemeinsame Sohn.

Adam Brody spielte Seth Cohen

Nein, nicht ein altes Foto von Harry Styles, sondern von Brody im Jahr 2007.

Bild: keystone

Adam zählte nach seiner Rolle als Seth Mitte der 00er Jahre zu den beliebtesten Teenie-Stars überhaupt. Schon vor dem Ende von O.C. konnte er 2005 eine kleine Nebenrolle in der Actionkomödie «Mr. & Mrs. Smith» mit Angelina Jolie und Brad Pitt ergattern. 2007 spielte er eine Hauptrolle in «Im Land der Frauen» neben Meg Ryan und Kirsten Stewart.

Bis heute ist er als Schauspieler in kleineren Rollen tätig. Beispielsweise 2011 in «Scream 4» oder 2014 in einer Folge von «New Girl».

Zudem ist Brody begeisterter Schlagzeuger. In der Band «Big Japan» spielt er seit 2005:

Und seit 2010 sitzt er in der Band «The Shortcoats» hinter dem Drum. An einigen Songs hat er sogar mitgeschrieben. Zum Beispiel an «Morning, Shipwreck»:

Privat läuft es ebenfalls für den 42-Jährigen. Seit Februar 2013 ist Brody mit der Schauspielerin Leighton Meester zusammen, die er auf Dreharbeiten kennenlernte. Die beiden haben im Februar 2014 geheiratet. Zu allem Glück kamen noch zwei Kinder hinzu: eine Tochter im August 2015 und im September 2020 ein Sohn.

Adam heute:

Bild: keystone

Fun Fact: Beim Vorsprechen für die Rolle als Seth wurde er abgelehnt, weil er den Text nicht gelernt hatte. Als nach einiger Zeit die Rolle immer noch nicht besetzt war, weil sich niemand fand, bekam er die Rolle doch noch.

Rachel Bilson spielte Summer Roberts

Bild: keystone

Die Rolle von Summer war nur für wenige Folgen geplant. Rachel kam aber so gut an, dass sie schlussendlich in allen 92 Folgen mitspielte und für ihre Rolle unzählige Preise abräumte.

Nach dem Erfolg bei O.C. blieb auch sie vor der Kamera. Unter anderem spielte sie 2008 neben Samuel L. Jackson im Film «Jumper» mit. Zudem spielte sie von 2011 bis 2015 als Ärztin in «Hart of Dixie». 2018 spielte sie in der ABC-Krimiserie «Take Two», die aber nach einem Jahr abgesetzt wurde. Es folgten Gastauftritte in Serien wie «How I Met Your Mother» oder «Gossip Girl».

Nebenbei war Rachel in der Modeszene tätig. Egal, ob als Model, Besitzerin eines Schuhgeschäfts für massgeschneiderte Schuhe oder als T-Shirt Designerin für «Invisible Children», eine Organisation, die sich gegen Kindersoldaten einsetzt.

Die heute 40-jährige Rachel.

Seit April 2021 hat Rachel mit Melinda Clarke (spielte Julie Cooper) einen Podcast. Hauptsächlich schauen die beiden mit ihren Gästen (rund um O.C.) die Episoden nach und diskutieren darüber.

Und die Liebe? Seit 2008 war sie mit Hayden Christensen zusammen. Die beiden wurden 2014 Eltern einer Tochter. 2017 trennte sich das Paar jedoch. Aktuell ist nichts über eine Beziehung bekannt.

Fun Fact: «Summer» und «Seth» waren nicht nur in der Serie ein Paar, sondern tatsächlich auch im realen Leben. Die Beziehung hielt von 2003 bis 2006.

Melinda Clarke spielte Julie Cooper

Melinda im Jahr 2005:

Bild: keystone

Melinda hatte nach O.C. weitere Rollen in Serien und Filmen. Von 2010 bis 2013 hatte sie die Hauptrolle in der Action-Drama-Serie «Nikita». Zudem spielte sie in «CSI: Crime Scene Investigation» mit. Dort spielte sie jedoch schon vor O.C. mit. Die Serie startete 2001 und endete 2015. Melinda hatte bis 2018 immer wieder Gastauftritte in den verschiedensten Serien.

Wie bei Rachel Bilson erwähnt haben die beiden seit 2021 den gemeinsamen Podcast «Welcome to the OC, Bitches!». Wer gerne mal reinhören möchte:

Die heute 52-jährige Melinda heiratete 1997 den Schauspieler Ernie Mirich. 2005 schieden sich die beiden. Aus der Ehe geht eine Tochter hervor, die 2000 geboren wurde. Im September 2015 heiratete sie Adam Farmer.

Melinda und ihre Tochter:

Peter Gallagher spielte Sandford «Sandy» Cohen

Die gute Seele der Serie.

Bild: keystone

Quelle surprise, auch er ist noch als Schauspieler tätig. Nach O.C. spielte er in den verschiedensten Serien mit. Unter anderem in «Californication» (2009), «Law & Order: Special Victims Unit» von 2014 bis 2016 und 2021 in «Grey's Anatomy».

2015 spielte er am Broadwady die Hauptrolle in «On the Twentieth Century». Seit 2018 spielt er in der Hitserie von Netflix «Grace & Frankie» mit. Die Serie findet jedoch 2022 ihr Ende.

2005 veröffentlichte Peter ein Album mit dem Titel «7 Days in Memphis».

Peter ist seit 1983 mit Paula Harwood verheiratet. Die beiden haben eine Tochter, die 1993 geboren wurde, und einen Sohn mit Jahrgang 1990.

Peter, heute 66 Jahre alt, mit irgendwas im Gesicht.

Und das ist er mit seinen Kindern.

Kelly Rowan spielte Kirsten Cohen

bild: shuttersotck

Grosse Rollen für Kelly folgten nach O.C. nicht mehr. Eine der grösseren war die Hauptrolle von 2012 bis 2015 in der US-Fernsehserie «Perception». Sie stand nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera, als Produzentin in diversen Filmprojekten. Seit 2015 hatte sie keine Rolle mehr.

Auch aus ihrem Privatleben ist relativ wenig bekannt, sie und ihr Ex-Verlobter David Thomson haben eine Tochter, die im April 2008 geboren wurde. Das war's.

Das aktuellste Foto, das wir von der 56-Jährigen gefunden haben.