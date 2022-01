«Ice Age» wird dieses Jahr 20: 9 lustige Fakten zur Filmreihe

Es ist circa 20'000 Jahre her, als die letzte Eiszeit ihren Höhepunkt hatte. Nicht ganz so lange her ist es, als der erste Teil der Filmreihe «Ice Age» erschien. Nicht vor 20'000 Jahren, aber immerhin vor 20 Jahren begaben sich Sid, Manni und Diego auf ihr Abenteuer.

Der Film lief so gut, dass bis heute noch vier weitere Teile dazu kamen. Und das sind sie:

«Ice Age» (2002)

(2002) «Ice Age 2 – Jetzt taut’s» (2006)

(2006) «Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los» (2009)

(2009) «Ice Age 4 – Voll verschoben» (2012)

(2012) «Ice Age 5 - Kollision voraus!» (2016)

Nach so vielen Stunden Unterhaltung ist es Zeit, der Filmreihe gebührend zu huldigen. Da du ja die Handlung bereits kennst, haben wir uns etwas anderes überlegt. Wir haben Fakten zur Filmreihe, die du bis jetzt vermutlich bestimmt noch nicht kanntest.

Und um gleich zu Beginn einer Kultfigur zu huldigen: «Scrat»!

Bleiben wir gleich bei dem Säbelzahn-Eichhörnchen «Scrat». Dieses hat es in Hollywood definitiv geschafft. Neben seiner Rolle in «Ice Age» hatte es auch einen Cameo-Auftritt bei« Family Guy» und wurde zudem auch bei «Die Simpsons» parodiert.

«Scrat» bei den Simpsons:

Apropos «Scrat»: Der Kleine erhielt neben seinen Gastauftritten auch eigene Kurzfilme wie «Scrats neue Abenteuer» oder «Keine Zeit für Nüsse». Ersterer war 2004 sogar für den Oscar in der Kategorie «Bester animierter Kurzfilm» nominiert. Gewonnen hat dann aber doch ein anderer («Harvie Krumpet»).



Spielte unter anderem im Film «Dune» mit. Hat aber absolut nichts mit den «Ice Age»-Filmen zu tun, heisst einfach auch Oscar.

Oscar Isaac winkt. bild: keystone

Apropos «Oscar»: Nicht nur der Kurzfilm von «Srcat» erhielt eine Nominierung, sondern auch der erste Teil der Filmreihe. 2003 war dieser für «Bester animierter Film» nominiert, ging aber leer aus. Es blieb die einzige Nominierung der Filmreihe.

Sieht böser aus, als er ist. Das beweist auch sein harmloser Name; Diego.

Bild: iceage.fandom.com

Die Figur «Diego» wird im Englischen vom Komiker Denis Learys synchronisiert. Dieser war im Juli 2012 zu Gast bei der Talkshow-Legende Jay Leno. Dort hat er verraten, dass für «Diego» eigentlich am Ende des ersten Filmes der Tod vorgesehen war. Das Testpublikum, welches hauptsächlich aus Kindern bestand, musste bei der Szene aber derart weinen, dass ein neues Ende hermusste.

Hat eine nicht minder schöne Haarpracht als «Diego»: Denis Learys.

Apropos Jay Leno (ich weiss, die Überleitungen laufen heute wie geschmiert): Dass in der deutschen Fassung das Faultier «Sid» von Otto Waalkes synchronisiert wird, dürfte den meisten bekannt sein. Aber wusstet ihr, dass es in der englischen Version auch ein paar Hochkaräter gibt? Hier eine kleine Auswahl:

«Fast Tony» wird synchronisiert von Jay Leno.

bild: iceage.fandom.com/keystone

Apropos Jay (Leno): J. Lo (Jennifer Lopez) synchronisiert «Shira».

bild: iceage.fandom.com/keystone

«Ellie» wird synchronisiert von Queen Latifah.

bild: iceage.fandom.com/keystone

«Zeke» wird synchronisiert von Jack Black.

bild: iceage.fandom.com/keystone

«Steffie» wird synchronisiert von Nicki Minaj.

bild: iceage.fandom.com/keystone

Und «Ethan» wird synchronisiert von Drake (rechts).

bild: iceage.fandom.com/keystone

Apropos Synchronisation: Die Stimme des Faultiers «Sid» wurde im Englischen von John Leguizamo synchronisiert.



John Leguizamo, ... bild: keystone

... nicht zu verwechseln mit Mark Ruffalo. bild: keystone

John hat dafür über 30 Stimmen ausprobiert, ohne, dass die für ihn richtige mit dabei war. In einer Dokumentation über Faultiere sah er schliesslich, dass Faultiere ihre Nahrung in ihrem Mund «lagern». Er versuchte dann so zu sprechen, als hätte er einen vollen Mund. Dies wurde dann schliesslich «Sid»'s finale Stimme.

Apropos Finale (okay, das war der letzte Apropos-Überleitungs-«Witz», versprochen): Erinnerst du dich an den Abspann des ersten Films? Dort werden die Figuren des Films nochmals als Zeichnungen dargestellt. Tatsächlich wurden die Zeichnungen von den Kindern der Animateure und Animateurinnen gezeichnet.

Selbiges gilt für die Zeichnung, welche «Sid» im ersten Teil von sich selbst an die Höhlenwand gezeichnet hat. Es ist zudem auch die Zeichnung, welche «Sid» im fünften Teil «Brooke» schenkt.

Apropos Zeichnung Die Filmproduktionsgesellschaft Fox hatte «Ice Age» als Zeichentrickfilm geplant. Weil jedoch andere Zeichentrickfilme derart floppten, entschied man sich für einen computeranimierten Film.

Zudem war der Film von den Machern zuerst als Drama angedacht. Dies war aber für Fox keine Option, sie bestanden auf eine Kinderkomödie.

Die Macher und Macherinnen haben in der Filmreihe immer wieder Verweise und Anspielungen auf andere Werke. Hier eine kleine Auswahl:

In Teil 1: Das Baby grüsst die Vulkanier.

Als die Gruppe mit Manni, Sid, Diego und dem Baby in einer Eishöhle ein eingefrorenes UFO sehen, macht das Baby den Vulkanier-Gruss. Es ist eine Hommage an die Serie «Raumschiff Enterprise».

Der Gruss. Nicht des Babys, sondern aus dem Original.

Diese Szene und die Liebe der Macher und Macherinnen zur Serie war dann später auch die Inspiration für den fünften Teil.

In Teil 3: «Buck» warnt die Gruppe.

«Gebt alle Hoffnung auf, die ihr hier eintretet.»

Der Satz stammt aus Alighieris «Dantes Inferno» («Göttliche Komödie»). Der Satz steht auf den Toren zur Hölle.

In Teil 4: «Sid» auf dem Eisberg-Schiff.

«Wasser, Wasser überall, aber kein Tropfen zu trinken.»

Der Satz stammt aus der Ballade «The Rime of the Ancient Mariner» und wurde 1798 vom Dichters Samuel Taylor Coleridge geschrieben.

In Teil 5: Auf dem Weg zum Asteroiden.

In der Zeitlupen-Szene, auf dem Weg zum Asteroiden, spielt dieselbe Musik wie aus dem Film «Armagedon». Wenn du dir den Trailer ansiehst, weisst du auch warum.

Beenden wir die Story, wie wir sie angefangen haben; mit «Scrat». Dank Punkt 1 und 2 wissen wir ja nun, wie erfolgreich das kleine Säbelzahn-Eichhörnchen war. Fakt ist aber, dass wir es beinahe nie gesehen hätten.

Dass «Scrat» es doch in den Film geschafft hat, wurde erst in letzter Minute entschieden. Es war sogar so kurzfristig, dass die Merchandiserechte der Figur nicht mehr in den gleichen Verträgen, wie die der anderen Figuren geregelt werden konnten. Das führte dazu, dass Stofftiere von «Scrat» anfangs selten im Einzelhandel zu finden waren, sondern hauptsächlich in Märkten und Spielbuden. Erst als der Vertrag mit einer anderen Firma auslief, konnte das Merch normal verkauft werden.