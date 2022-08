Bild: amazon prime video

«The Rings of Power» startet bald – alles, was du über das HdR-Spin-off wissen musst

«The Rings of Power», Amazons «Der Herr der Ringe»-Spin-off startet am 2. September. In diesem Artikel erfährst du alles Wissenswerte über die Hauptcharaktere, Handlung und die Kritik, die die Serie bereits erfuhr.

Mittelerde ist zurück – und diesmal anders, als sie «Der Herr der Ringe»-Fans kennen. Das Spin-off «The Rings of Power» spielt tausende Jahre vor den Filmen, als die Ringe noch nicht geschmiedet waren.

Am 2. September, dem Todestag von J. R. R. Tolkien, startet das «Der Herr der Ringe»-Spin-off «The Rings of Power» auf Amazon Prime. Fans mussten lange auf die Fantasy-Serie warten – sie ist seit fünf Jahren in Arbeit.

Du hast noch nicht genau durchgeblickt, um was es in diesem Prequel eigentlich geht? Kein Problem! Hier erfährst du alles, was du wissen musst.

Handlung

Die Geschichte von «The Rings of Power» ist lange vor «Der Herr der Ringe»-Trilogie angesiedelt. Tausende Jahre bevor ein Ring zu Bilbo wollte und Frodo diesen vernichtet, herrscht im Zweiten Zeitalter hauptsächlich Frieden – Morgoth wurde besiegt und sein Diener Sauron ist verschwunden. Doch der Schein trügt, denn das Böse wurde nicht vollständig vernichtet, obwohl Morgoth in die Finsternis über den Rand der Welt verbannt wurde. Während die Königreiche aufblühen, erholt sich auch Sauron und sammelt seine Kräfte. Er plant, die Welt erneut in Dunkelheit zu stürzen. Mit den Ringen der Macht möchte er die Völker von Mittelerde unter seine Kontrolle bringen.

Auch wenn es in der Fantasy-Serie um die Machtspiele und den Aufstieg von Sauron geht, ist davon auszugehen, dass dieser in der ersten Staffel noch nicht vorkommt und Amazon die Bedrohung langsam im Hintergrund wachsen lässt.

Das Zweite Zeitalter. Bild: amazon

Vom Aufstieg und Fall des menschlichen Königreichs Númenor und der Elben-Region Lindon handelt die Serie laut der offiziellen Beschreibung. Ausserdem werden Helden wie Mitglieder des Hobbit-Volks Haarfüsse eingeführt. Die Menschen der Südlanden leben in Mordor und werden von Elben überwacht, da sie im Krieg von Morgoth und Sauron beeinflusst und versklavt wurden.

Das sind die Hauptcharaktere

Die Rückkehr von vier bekannten «Herr der Ringe»-Charakteren ist bereits bestätigt: Galadriel, Isildur, Gil-Galad und Elrond. Weitere könnten folgen.

Folgende wichtige sieben Charaktere aus «Rings of Power» solltest du kennen:

Galadriel

Bild: amazon prime video

Die Elbe Galadriel (wird von Morfydd Clark gespielt) kämpft gegen das letzte bisschen Böse, das nach der Zerstörung des bösen Gottes Melkor (Gott-Name von Morgoth) und seinem Diener Sauron, übrig ist. Denn Galadriel spürt, dass die Gefahr nicht gebannt ist und noch immer etwas im Dunkeln lauert.

Elrond

Bild: amazon prime video

In «Herr der Ringe» wurde Elrond, Herr von Imladris, von Hugo Weaving verkörpert, in der neuen Serie übernimmt Robert Aramayo den Part. Elrond ist aber noch kein Elbenfürst, sondern Politiker in der blühenden Stadt Lindon. Im Gegensatz zu seinem Bruder entschied sich Elrond für die Unsterblichkeit und ist nun auf der Suche nach seiner Bestimmung. Sein wichtigster Verbündeter ist Celebrimbor – der Schmied von drei Ringen der Macht.

Míriel

Bild: amazon prime video

Das uralte Inselreich Númenor wird von mächtigen Menschen mit halb elbischem Erbe regiert. Die Insel spielt eine grosse Rolle in Tolkiens Legende, aber in «The Rings of Power» wird sie zum ersten Mal auf der Leinwand zu sehen sein. Viele der mächtigen Männer aus «Der Herr der Ringe», darunter Aragorn, Boromir und Faramir, stammen von den alten Númenóreanern ab.

Zu Beginn der Serie wird die Insel von Königin Míriel (wird von Addai-Robinson gespielt) regiert. Míriel hegt eine tiefe Liebe zu ihrer Heimat, doch unter der Oberfläche dieser scheinbar idyllischen Zivilisation lauern Spannungen.

Nori Brandyfoot

Bild: amazon prime video

Zur Zeit, in der «The Rings of Power» spielt, gibt es keine Hobbits, wie wir sie aus «Der Herr der Ringe» und «Der Hobbit»-Trilogie kennen. In der Serie wird es allerdings Haarfüsse geben, einen der drei Volksstämme der Hobbits. Sie sind ähnlich klein wie Hobbits, habe sich aber noch nicht im Auenland niedergelassen, sondern ziehen es vor, als Nomaden in eng verbundenen Gemeinschaften zu leben.

Zu den Haarfüssen gehört auch Elanor «Nori» Brandyfoot, die von der australischen Schauspielerin Markella Kavenagh verkörpert wird. Haarfüsser leben ein ruhiges, unauffälliges Leben, aber Nori hat eine Sehnsucht nach Abenteuer. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin entdeckt Nori ein Mann, der aus einem flammenden Meteor aus dem Himmel gefallen zu sein scheint. Die Freundinnen müssen sie herausfinden, ob sie ihm vertrauen können.

Durin IV

Durin mit seiner Frau Disa. Bild: amazon prime video

In «The Rings of Power» blüht das Zwergenreich Khazad-dûm – auch bekannt als Moria – noch und wird von Anführern wie Prinz Durin IV. regiert. Der walisische Schauspieler Owain Arthur sass jeden Tag drei Stunden in der Maske, um den jungen Zwerg, der stolz auf sein Königreich ist, zu spielen. Durin ist mit Disa, die von Sophia Nomvete verkörpert wird, verheiratet. Nomvete sagte, dass die Zwergenfrau in der Tat Gesichtsbehaarung habe.

Arondir

Arondir und Bronwyn Bild: amazon prime video

Ismael Cruz Córdova spielt den silvanischen Elben Arondir. Als Soldat, der in den Südlanden stationiert ist, hilft Arondir dabei, über die Menschen zu wachen, die dort leben – Menschen, die sich vor Jahrhunderten mit dem bösen Sauron verbündet haben.

Arondir geht eine unübliche Beziehung mit einem Menschen namens Bronwyn (Nazanin Boniadi) ein. Gemeinsam beginnen sie, mysteriöse Vorkommnisse in den Südlanden zu untersuchen.

Gil-galad

Bild: amazon prime video

Der Elbenkönig Gil-galad (wird gespielt von Benjamin Walker) herrscht über das Königreich Lindon. «Der Herr der Ringe»-Fans erkennen ihn aus einem Gedicht, das Samweis Gamdschie in der Originaltrilogie erzählt. Gil-galad ist ein stoischer und wachsamer Anführer, der schon bald beginnt zu ahnen, dass etwas in Mittelerde nicht stimmen kann.

Erste Bilder

1 / 53 Die ersten Bilder der «Herr der Ringe»-Serie sind da quelle: amazon prime video

Eckdaten

Die erste Staffel hat voraussichtlich acht Episoden . Von Amazon wurde dies allerdings noch nicht bestätigt.

. Von Amazon wurde dies allerdings noch nicht bestätigt. Nach einer Staffel ist nicht genug: Amazon möchte ganze fünf Staffeln produzieren. Die zweite Staffel ist bereits bestellt.

produzieren. Die zweite Staffel ist bereits bestellt. Die Altersfreigabe liegt bei 16 Jahren . «The Rings of Power» soll laut «Vanity Fair» «gruselig und anspruchsvoll» sein.

. «The Rings of Power» soll laut «Vanity Fair» «gruselig und anspruchsvoll» sein. Serienstart ist der 2. September . Amazon veröffentlicht die ersten beiden Folgen aufs Mal. Danach gibts eine Folge pro Woche.

. Amazon veröffentlicht die ersten beiden Folgen aufs Mal. Danach gibts eine Folge pro Woche. Das Budget wird auf 462 Millionen Dollar geschätzt. Dazu im nächsten Abschnitt mehr:

Die teuerste Serie

Bis anhin ist «The Rings of Power» die teuerste Serie, die je produziert wurde. Amazon bestätigt das Budget nicht, aber es wird geschätzt, dass die erste Staffel 462 Millionen US-Dollar gekostet hat. Diese Zahl kommt von der neuseeländischen Regierung, in deren Land hauptsächlich gedreht wurde. Nicht eingerechnet wurden die 250 Millionen Dollar, die Amazon für die Film-Rechte bezahlt und damit Netflix und HBO überboten hat.

Damit belaufen sich die Kosten auf 50 Millionen Dollar pro Episode. Im Vergleich: Bei «House of the Dragon», die zweite sehnsüchtig erwartete Fantasy-Serie des Jahres, belaufen sich die Kosten pro Episode auf rund 20 Millionen Dollar. Für die «Der Herr der Ringe»-Trilogie wurde für jeden Film ca. 94 Millionen Dollar ausgegeben.

Doch es könnte noch teurer werden: «Wenn man aber die eventuelle globale Marketingkampagne und die Kosten für die nachfolgenden Staffeln einbezieht, steht ausser Frage, dass ‹The Rings of Power› letztendlich die Milliardengrenze überschreiten wird», schreibt «Vanity Fair».

Kritik

Elijah Wood ist nicht einverstanden mit dem Titel

Schon bevor der offizielle Titel der Serie bekannt war und Amazon es die «Der Herr der Ringe Serie» nannte, kam Kritik von Frodo-Darsteller Elijah Wood. Er findet komisch, dass Amazon die Serie «Der Herr der Ringe» nennt, weil es nicht «Der Herr der Ringe» sei: «Es spielt im Zweiten Zeitalter von Mittelerde».

Die Serie hat nur vage etwas mit Tolkiens Werken zu tun

Kritiker behaupten, dass die Serie nicht stark in J.R.R. Tolkiens Werken verwurzelt sei und nur vage Verbindungen zu den Büchern habe. Der Showrunner Patrick McKay hat sich zu diesem Vorwurf folgendermassen geäussert: «Wir haben das Gefühl, dass die Wurzeln dieser Serie tief in den Büchern und in Tolkien liegen. Es ist eine Geschichte, die wir verwalten, die schon vor uns da war und in diesen Büchern darauf wartete, auf der Erde zu sein.»

Petition gegen Nacktszenen

Ein Casting-Aufruf für Schauspielende, die bereit für Nacktszenen sind und der Tatsache, dass Intimitäts-Coaches angestellt wurden, sorgte für rote Köpfe bei «Der Herr der Ringe»-Fans. Ohne auch nur einen einzigen Bild- oder Video-Einblick reichten Fans letztes Jahr eine Petition ein, um Nacktheit aus Mittelerde fernzuhalten. Inzwischen sammelten die Initianten über 54'000 Unterschriften.

Im Petition-Text heisst es:

«Tolkiens Werk ist wahrhaftig heilsam und voll von unglaublicher christlicher Symbolik. Er war ein gläubiger Katholik, und sein Andenken muss nicht mit überflüssiger Nacktheit oder auch nur Nacktheit im Geringsten beschmutzt werden.»

Zum Zeitpunkt dem Start der Petition war die Serie bereits abgedreht und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Amazon Nacktszenen, falls sie solche schlussendlich überhaupt gedreht haben, im Nachhinein noch geändert haben.

Amazon kehrt Neuseeland den Rücken zu

Vor einem Jahr gab Amazon bekannt, Mittelerde aka. Neuseeland zu verlassen. Denn die zweite Staffel wird nicht mehr im Land, welches die «Der Herr der Ringe»-Darsteller und -Fans so sehr lieben, gedreht, sondern in Grossbritannien. Diese Entscheidung stösst auf Unverständnis – allen voran Elijah Wood.

Negative Reaktion zum ersten Trailer

Die Vorfreude auf die Serie haltet sich in Grenzen, viele Mittelerde-Fans äussern sich kritisch. Ein Fan schrieb auf Twitter, dass «The Rings of Power» nicht wirklich eine Mittelerde-Atmosphäre vermittelt und zu sauber und poliert sei – Mittelerde sei düsterer.

Um den negativen Stimmen entgegenzuwirken, lud Amazon Tolkien-Fans nach London ein. Diese erhielten einen ersten Einblick in die Serie und äusserten sich positiv, aber eher nüchtern.

Soundtrack

Wer nicht auf den Serienstart warten möchte, kann jetzt sich jetzt schon die Soundtracks anhören. Komponiert wurden sie alle (mit einer Ausnahme) von Bear McCreary. McCreary komponierte bereits Musik für Serien wie «The Walking Dead», «Outlander», «Battlestar Galactica» und «Masters of the Universe – Revelation».

Trailer

Falls du den Trailer noch nicht gesehen hast, kannst du ihn dir hier anschauen:

Mehr zu Filme und Serien: