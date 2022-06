Beyoncé gibt ihr musikalisches Comeback und Twitter dreht durch

Die RnB-Sängerin Beyoncé meldet sich nach Jahren Pause wieder zurück mit neuer Musik – so reagiert Twitter.

Die Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums «Lemonade» liegt bereits sechs Jahre zurück. 2018 brachte sie gemeinsam mit ihrem Mann das Album «Everything is Love» heraus und bewies damit, dass sie mit ihrem Gatten Jay-Z raptechnisch mithalten kann. In den vergangenen Wochen wunderten sich ihre Fans und spekulierten über ein neues Album, als Queen B die Profilbilder ihrer sozialen Kanäle löschte – jetzt ist der erste Track erschienen.

Seit Dienstag kann man sich einen ersten Eindruck vom neuen Album «Renaissance» machen. Die Sängerin hat den Song «Break My Soul» vorab veröffentlicht, am 29. Juli 2022 erscheint dann die ganze Platte.

Der Sneak-Peak ihres neuen Musikprojekts überrascht mit elektronischen Klängen, die so im Club gespielt werden könnten. Beyoncé singt dazu: «Motivation, I'm looking for a new foundation, yeah and I'm on that new vibration I'm building my own foundation, yeah.» Auch zu hören ist die Rapperin Big Freedia aus New Orleans.

Über die neuen Vibes der RnB-Ikone und der Botschaft ihres neuen Songs freut sich ihre Twitter-Fangemeinschaft:

Drake unter Druck

Wollte Beyoncé mit ihrem Album Drake unter Druck setzen? Dieser hat letzten Freitag nämlich ganz überraschend seine neue Platte «Honestly, Nevermind» herausgebracht – bloss neun Monate nachdem «Certified Lover Boy» publiziert wurde.

Der Rapper könnte den Zeitpunkt so verschoben haben, dass er auf den Charts nicht direkt gegen die RnB-Sängerin konkurrieren muss. Als Beyoncé letzten Donnerstag nämlich ihr Album für Ende Juli ankündigte, machte es ihr Drake kurzfristig nach. Er annoncierte letzten Donnerstag neue Musik und veröffentlichte wenige Stunden später, am Freitag, bereits sein neues Album.