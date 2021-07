27 Karikaturen, die unsere Klimakrise auf den Punkt bringen

Land unter in Mitteleuropa, immer neue Hitzerekorde in Nordamerika, Waldbrände in Sibirien. Die Klimaerwärmung im Spiegel der Karikaturisten.

Der britische Streetart-Künstler Banksy sah 2009 nach einer weiteren mehr oder weniger ergebnislosen Klimakonferenz rot und sprühte die quasi im Wasser versinkende Botschaft «I DON'T BELIEVE IN GLOBAL WARMING» in grossen Lettern an eine Hauswand des Regent's Canal in London.

(oli)