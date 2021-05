Leben

Stranger Things geht in die 4. Staffel – hier der neue Teaser



«Stranger Things»–Fans aufgepasst! Hier kommt der Teaser zu Staffel 4

Am 30. September 2019 wurde bekannt gegeben, dass die vierte Staffel von «Stranger Things» in Produktion geht. Seither warten die Fans der Serie mehr oder weniger geduldig auf Neues aus Hawkins (beziehungsweise Russland).

Heute ist es nun endlich so weit: Der Teaser der vierten Staffel wurde veröffentlicht!

Okay, Fairplay: Wirklich viel verrät uns dieser zwar noch nicht, aber die Vorfreude wird definitiv geweckt. Wir dürfen also gespannt sein, was Eleven, Mike und ihre Freunde in der nächsten Staffel erwartet. (Und was ist jetzt eigentlich mit Hopper ..? 🤷‍♀️🤷‍♂️)

Aufgrund der Coronapandemie hat sich der Staffelstart immer wieder verzögert. Es ist davon auszugehen, dass wir uns noch mindestens bis Ende 2021 gedulden müssen, ehe die Staffel auf Netflix erscheinen wird.

