Hier kommen 8 Ratschläge von Therapeuten, die unser Leben besser machen

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Psychotherapeuten sind nicht nur komische Eulen, die gelangweilt auf einem Stühlchen sitzen und nicken, während der Patient auf einer Liege liegt und über seine inneren Dämonen klagt. Tatsächlich haben sie ein paar grossartige Weisheiten auf Lager, die zwar einfach scheinen mögen, die wir aber leider immer wieder vergessen.

Auf Twitter teilen Menschen ihre besten Ratschläge ihrer Therapeuten. Und wir möchten sie gerne mit euch teilen.

via twitter

«Sei niemals länger als 24 Stunden sauer. Wenn du das bist, hat die Wut keine Wirkung mehr auf die andere Person, es belastet nur DICH. Bitterkeit, Rage und Hass baut sich allein in dir selbst auf.»

via twitter

via twitter