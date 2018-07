Leben

Versteigerungen: Teste dein Auktionsgeschick im Quiz



Hole mindestens 7 Punkte im Auktions-Quiz, sonst versteigern wir dein Hab und Gut! Bild: Unsplash/Shutterstock/watson

Am 11. Juli 2018 kam ein Brief des Reformators Martin Luther unter den Hammer. Das Höchstgebot hat das Auktionshaus bisher noch nicht verraten, Experten gehen aber von rund 300'000 Dollar aus. Damit du in Zukunft bei Versteigerungen ebenfalls dein Glück versuchen kannst, trainieren wir hier dein Auktionsgeschick.

Hinweis: Die Beträge wurden in Schweizer Franken umgerechnet.

1. Der «Pink Star» gilt als wertvollster Diamant der Welt. Für wie viel wurde er 2017 auf einer Auktion in Hongkong versteigert? KEYSTONE Für 71'000'000 Franken. Für 34'000'000 Franken. Für 123'000'000 Franken. Für 47'000'000 Franken. 2. Das Bild mit dem Titel «Femme au béret et à la robe quadrillée (Marie-Thérèse Walter)» wurde für 25'000'000 Franken versteigert. Von welchem Künstler stammt dieses Werk? EPA/EPA Gerhard Richter AP/AP Andy Warhol AP/AP Salvador Dalí AP/AP Pablo Picasso 3. Wie viel Geld musste der neue Besitzer dieses Bildes hinblättern? AP/Christies Images LTD 2016 190'000 Franken. 12'000'000 Franken. 22'000'000 Franken. 590'000'000 Franken 4. Wem gehörte diese Uhr und wie viel bezahlte der neue Besitzer bei einer Auktion dafür? EPA/KEYSTONE AP/AP Clint Eastwood // 5'900'000 Franken AP/AP Paul Newman // 17'700'000 Franken Joel Ryan/Invision/AP/Invision Ian McKellen // 560'000 Franken AP/AP Christopher Lee // 14'900'000 Franken 5. Dieses Kleid trug Marilyn Monroe im Mai 1962, als sie für den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy das Lied «Happy Birthday» sang. Für wie viel wurde das Kleid im Jahr 2016 versteigert? AP/ap Für 1,2 Millionen Franken. Für 4,8 Millionen Franken. Für 3,5 Millionen Franken. Für 7,6 Millionen Franken. 6. Wie viel zahlte der Höchstbietende für dieses Kunstwerk bei einer Auktion im Jahr 2013? AP Christie's 7. Das angebliche Original-Motorrad aus dem Film «Easy Rider» mit der US-amerikanischen Flagge auf dem Tank kam 2014 unter den Hammer. Wie viel bezahlte der Höchstbietende? Columbia TriStar 7'900'000 Franken. 400'000 Franken. 8'400'000 Franken. 1'200'000 Franken. 8. Was wurde bei einer Auktion in China im April 2014 für 35'700'000 Franken versteigert? Shutterstock Shutterstock/watson Shutterstock/watson Shutterstock/watson 9. Und für wie viel wurde diese Briefmarke versteigert? AP/AP Für 9,4 Millionen Franken. Für 12,3 Millionen Franken. Für 2,6 Millionen Franken. Für 5,8 Millionen Franken. 10. Welches Werk des Schweizer Künstlers Alberto Giacometti wurde im Frühling 2015 für 140 Millionen Franken versteigert? EPA/DPA «Tête d’homme sur tige» KEYSTONE «Eli Lotar III» EPA/EPA «Annette IV» EPA/EPA «L’Homme au doigt»

Wie gut hast du abgeschnitten?

