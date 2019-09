Leben

Quiz: IP Suisse, UTZ und Co. – wie gut kennst du die Labels wirklich?



Du siehst sie immer beim Einkaufen – doch kennst du diese Labels auch wirklich?

Sie begegnen uns fast jeden Tag, wenn wir durch die Lebensmittelläden schlendern oder uns auch nur schnell was am Kiosk holen: Labels. Sie versichern uns gewisse Standards, an denen wir uns orientieren können. Doch kennst du dich mit den bekannteren Labels überhaupt aus? Mach das Quiz und find' es heraus!

Quiz 1. Dieses Label dürfte dir sicher bekannt vorkommen. Es ist auf diversen Lebensmitteln zu finden, aber nicht auf allen. Auf welchem der folgenden vier Produkte würdest du ein UTZ-Logo finden? wikipedia Migros Migros Coop 2. Eines der wohl bekanntesten Labels in der Schweiz. Welches Kriterium trifft NICHT auf IP Suisse zu? ipsuisse Der Einsatz von chemisch-synthetischen Düngern und Pflanzenschutzmitteln ist verboten. Es wird darauf geachtet, dass Soja für Futtermittel aus nachhaltiger Produktion stammt. Auf dem Betrieb dürfen keine gentechnisch veränderten Pflanzen angebaut werden. Die Verarbeitung findet ausschliesslich in der Schweiz (inkl. dem Fürstentum Liechtenstein) und den gesetzlich geregelten Grenzzonen statt. 3. Wer kennt das Regional-Label der Migros nicht? Aber weisst du tatsächlich, wie es aussieht? Migros Migros Migros Migros 4. Diese Etikette klebt an so manchem Elektronikgerät und gibt unter anderem Auskunft über den Energieverbrauch. Doch wie heisst dieses Label eigentlich? bfe.admin.ch Es nennt sich ganz unkreativ «Energielabel». Unkreativ ja, aber der Name ist «Energieetikette». Heute muss alles Englisch sein. «Energy Info» ist der Name. Es ist ein Label des Bundes. Entsprechend trägt es den offiziellen, umständlichen Namen «Etikette zur Informationsdarstellung der Energieeffizienz von elektronischen Gerätschaften». 5. Dieses Logo findet man meist auf Bananen. Wie heisst es korrekt? 6. Ein Label, das auf vielen Produkten aus Holz zu finden ist. Doch was bedeutet es? Forest Stewardship Council International Center GmbH Das Holz stammt ausschliesslich aus Europäischen Wäldern. Das Produkt enthält keine Tropenhölzer. Das Holz stammt aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Das Holz stammt aus biologischer Produktion. 7. Dieses Label steht für nachhaltige Fischerei. Weisst du noch, wie es heisst? 8. Vor allem bei Wein und Käse sieht man immer wieder die Bezeichnung AOP. Doch was bedeutet dieses Gütesiegel eigentlich? aop-igp Das Produkt stammt aus der Westschweiz und wurde mit lokalen Rohstoffen hergestellt. Das Produkt stammt aus dem Tessin und wurde traditionell hergestellt. Das Produkt wurde mit lokalen Rohstoffen in seinem Ursprungsgebiet hergestellt. Das Produkt gilt als für die Schweiz kulinarisch besonders wertvoll. 9. Welches der folgenden Labels steht nicht für Produkte aus biologischem Anbau?

