Beantworte diese 10 Fragen und finde heraus, ob man mit dir anständig diskutieren kann

Ich hole bei meinem Gegenangriff so weit aus – ich beginne bei Adam und Eva und garniere das Ganze mit ein paar amüsant-süffisanten Klammerbemerkungen –, dass er irgendwann vergisst, was er vorher gesagt hat.

Ich hole bei meinem Gegenangriff so weit aus – ich beginne bei Adam und Eva und garniere das Ganze mit ein paar amüsant-süffisanten Klammerbemerkungen –, dass er irgendwann vergisst, was er vorher gesagt hat.

4. Dein Diskussionspartner verwendet deiner Meinung nach falsche, völlig übertriebene Zahlen, um sein Argument zu unterstreichen. Was ist deine Antwort darauf?

Ich bin empört! Es ist wieder mal typisch! Und nebenbei, er ist nicht mein Partner. Er ist mein Feind. Genau wegen Leuten wie ihm ist die Welt so wie sie ist!

♪ ♫ UUUU UUU UU U UU – Barbra Streisand ♪ ♫

Ich tu so, als hätte er mich mit seinen falschen Zahlen überzeugt, er soll sich ruhig in falscher Sicherheit wiegen. Wenn der Zeitpunkt kommt, werde ich ihn mitsamt seinem lächerlichen Standpunkt in einem fulminanten Plädoyer enttarnen.

«LÜGSCH DU ODER WAS? BISCH SICHER, DASS DU MICH ALÜGE WÖTSCH?»

Sicher hat er diese Zahlen in keiner bösen Absicht verwendet, er glaubt wirklich an deren Korrektheit. Das ist mir auch schon passiert. Also reden wir ein bisschen über verlässliche, objektive Daten in Zeiten von Fakenews, manipulativen Politikern und Internet.