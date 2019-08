«Du kommst in ein Zimmer...»: Schaffst du diese beliebten WhatsApp-Rätsel?

In der wunderbaren Welt von WhatsApp gibt es nicht nur Sprachnachrichten und Emojis. Viele Nutzer begeistern Kettenbriefe – und knifflige Rätsel.

Wollt ihr euch auch den Kopf zerbrechen? Dann hier entlang. Wir haben für euch drei beliebte Rätsel gesammelt, die in der Vergangenheit auf WhatsApp kursierten.

Dieses Rätsel sorgte vor Weihnachten 2018 für einige Aufregung. Dazu gleich mehr.

Die Lösung des WhatsApp-Rätsels ist: acht. Denn du hast zwei Füsse, der Weihnachtsmann ebenfalls und das Bett hat vier. Esel und Rentiere haben Hufe, so die Argumentation im Auflösungstext.

Für Aufregung sorgte das Rätsel, weil erstens zahlreiche Nutzer tatsächlich den Weihnachtsmann als Profilbild austauschten. Und weil zweitens ein Kettenbrief kursierte, der vor eben diesem Profilbild-Austausch warnte. «Das Bild ist urheberrechtlich geschützt, ist anscheinend eine Masche, um Geld zu kassieren», zitiert der Verein gegen Internetmissbrauch «Mimikama» diese Nachricht. Ob es sich wirklich um eine Abzock-Masche handelt, liess sich bisher aber nicht eindeutig feststellen.

Dieses Rätsel ist wirklich alt. Aber auch sehr gut, wie wir finden. Denn: Die Lösung ist nicht so einfach, wie sie auf den ersten Blick erscheint.