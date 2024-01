«Ab wann ist ein Bauch zu dick?»

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

«This is Me ... Now»: J. Lo stellt Trailer für Film über ihr Leben vor

US-Sängerin Jennifer Lopez (54) hat am Mittwoch (Ortszeit) einen Trailer für ihren neuen Film «This is Me ... Now» veröffentlicht. In dem gut zweiminütigen Clip spricht Lopez über Lebenserfahrungen, Liebschaften und Herzschmerz, zeigt sich mit Kollegen und Freunden oder bei Auftritten in schillernden Kostümen. Das Porträt über ihr Leben und ihre Karriere soll ab dem 16. Februar bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Zeitgleich bringt Lopez ihr gleichnamiges neues Album heraus, gut 20 Jahre nach ihrem Erfolgsalbum «This is Me ... Then».