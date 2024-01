bild: shutterstock / watson

«Soll ich mit jemandem aus der Firma etwas anfangen?»

Frage von Derreck Brock:

Hallo zusammen

Seit einiger Zeit arbeite ich in einem grösseren Unternehmen. Nun ist es so, dass ich an diversen Firmenanlässen mit einer Frau zu tun hatte, die mir gut gefällt und die ich sehr sympathisch finde. Wir haben nicht viel miteinander zu tun, da wir nicht auf derselben Etage und nicht in derselben Abteilung arbeiten.

Gerne würde ich sie näher kennenlernen und schauen, ob da evtl. etwas mehr als Sympathie daraus entstehen könnte. Allerdings bin ich sehr darauf bedacht, dass ich innerhalb der Firma nichts tue, was dafür sorgen könnte, dass ich den Job wechseln muss. Habe also Bedenken, dies zu wagen. Daneben habe ich keine Idee wie ich sie ansprechen soll, da ich eher ein scheuer Mensch bin.

Was würdet ihr tun? Etwas riskieren und ggf. mit dem «Schaden» leben oder besser in der sicheren Zone bleiben? Danke für eure Kommentare!

