bild: shutterstock/watson

Rat der Weisen

«Sie hasst meinen Bart – soll ich ihn jetzt wirklich abrasieren?!»

Mehr «Leben»

Frage von Dänu:

Hallo, liebe Community

Mein Name ist Daniel, ich bin 32 Jahre alt und habe seit etwa einem halben Jahr eine Beziehung mit einer wundervollen Frau. Wir verstehen uns gut und ich könnte mir eine Zukunft mit ihr vorstellen. Allerdings gibt es ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt: Sie kann meinen Bart nicht ausstehen.

Ich trage meinen Bart schon seit vielen Jahren und er ist für mich ein Teil meiner Identität geworden. Ich pflege ihn sorgfältig und empfinde ihn als Ausdruck meiner Persönlichkeit. Es ist nicht einfach ein 3-Tage-Bart, sondern ein doch längerer, aber eben gepflegter Bart.

Sie jedoch findet ihn kratzig und ungepflegt, obwohl ich viel Zeit und Mühe in die Pflege investiere. Wir haben bereits mehrmals darüber gesprochen und sie hat öfter angedeutet, dass sie mich attraktiver fände, wenn ich mich ganz rasieren würde. Mittlerweile deutet sie es aber nicht mehr nur an, sie stänkert wirklich fast täglich über meinen Bart. Wenn ich ihr einen Begrüssungskuss geben, verzieht sie absichtlich das Gesicht, weil es «so eklig kratzen» würde.

Letzens hat sie sogar gesagt, dass sie meinen Bart «hasse» ...

Ich habe ihr auch schon gesagt, dass sie mich ja mit Bart kennengelernt hätte, ihre Antwort war daraufhin, dass sie gedacht hätte, dass ich ihn dann schon noch abrasiere, wenn wir zusammen sind ......

Nun stehe ich vor der Entscheidung: Soll ich meinen Bart wirklich opfern, um sie glücklich zu machen? Wie würdet ihr in meiner Situation reagieren?

Beste Grüsse

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!