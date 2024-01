bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Ist der Durchschnitts-Penis wirklich so viel grösser als meiner?»

Frage von Stezba:

Hallo Community (in diesem fall männliche Community, sorry girls!)….

Also es ist so, ich habe im schlaffen Zustand einen ziemlich kleinen Penis. Beim Sex ist es ok, da es sich um einen Blutpenis handelt und «er» ziemlich wächst. Mir fällt aber auf, dass ich im Gym (oder allgemein) in der Sauna meistens ziemlich alleine dastehe mit meinem «Kleinen» und die anderen oftmals ein ordentliches Gehänge mit sich herumtragen.

Frage an alle, die ebenfalls einen Blutpenis haben; vermeidet ihr die Sauna ganz oder steht ihr da entspannt drüber? Ich möchte das für mich nicht zu einem allzu grossen Problem machen, obwohl es mich stört, aber ich kann fast nicht glauben, dass der Durchschnitt wirklich so gross ist wie das, was ich immer sehe. Daher frage ich mich, ob sich manche verstecken deswegen …

