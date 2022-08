bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Ich habe oft das Gefühl, dass ich andere störe – wie ändere ich das?»

Frage von Laurin:

Hallo zusammen!

Grundsätzlich ist meine Frage: Wie werde ich selbstbewusster?

Ich bin mir bewusst, dass meine Frage recht breit und schwer zu beantworten ist, aber vielleicht gibt es ja ein paar hilfreiche Tipps. Ich bin jetzt 24 und hatte noch nie eine Freundin, aber das ist eigentlich nicht mal das, was mich wirklich daran stört. Wirklich stören tut mich, dass ich merke, dass ich selber Schuld bin.

Dass viele Möglichkeiten, nicht nur in der Liebe, sondern auch sonst im Leben, verstreichen, weil ich mich nicht traue, sie zu nutzen. Weil ich das Gefühl habe zu stören, zu aufdringlich zu sein oder arrogant zu wirken. Es fängt schon bei Freunden und Familie an: Wenn ich etwas unternehme oder jemanden kennenlerne, dann geschieht dies praktisch nie aus Eigeninitiative, sondern es ist, weil die andere Person auf mich zukam. Wenn ich selber jemanden etwas fragen muss oder jemanden ansprechen müsste, lass ich es oft sein, weil ich das Gefühl habe, ich nerve nur oder ich störe die andere Person.

Ich wünsche mir auch praktisch nie etwas. Nicht weil ich keine Wünsche habe, sondern weil ich nicht aufdringlich sein möchte. Auch fällt es mir schwer, über mich persönlich zu reden. Ich habe keine Probleme zu sagen: «Das kann ich nicht gut», aber ich habe Probleme damit zu sagen: «Das kann ich gut!» (was vor allem Bewerbungen schreiben zu einem absoluten Horror für mich macht), weil ich entweder das Gefühl habe, dass das arrogant rüberkommt oder aber, weil ich denke: «Was ist, wenn ich mich überschätze und gar nicht so gut darin bin, wie ich denke?».

Dadurch fühle ich mich einerseits im Freundeskreis oft ein bisschen aussen vor, da ich mich als die nervige Person empfinde, die immer nur dabei ist, wenn sie gefragt wird und fast nie selbst irgendetwas fragt und andererseits hat es natürlich so auch mit der Liebe noch nie auch nur annähernd geklappt (kein Date, kein Kuss etc.).

Ich erwarte jetzt nicht, dass dieses Problem durch eine Antwort in den Kommentaren ein für alle Mal gelöst wird, aber vielleicht hat jemand ja einen guten Tipp, der mir hilft, dass ich mich weniger oft als störend empfinde.

