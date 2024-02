bild: ki-generiert/watson/dall-e

Rat der Weisen

«Wie sage ich ehrlich ab, ohne dass jemand beleidigt ist?»

Mehr «Leben»

Frage von Pagurus bernhardus:

Hallo zusammen

Ich bin zurzeit ein bisschen einsiedlerisch unterwegs und gerne allein. Menschen treffen mag ich gelegentlich schon, vor allem die, welche ich gut und schon lange kenne und am liebsten im kleinen Kreis. Jetzt zur Frage. Ich habe mal wieder festgestellt, dass ich es offenbar falsch anstelle, eine Einladung höflich abzusagen.

Wie macht Ihr das? Gerade jetzt, wo es wieder einige gesellschaftliche Anlässe zu besuchen gäbe, fände ich es schön, meine Mitmenschen nicht vor den Kopf zu stossen und trotzdem ehrlich zu sein. Ein Beispiel: Eine Freundin lud mich dazu ein, an ihren Junggesellinnenabschied zu kommen. Allein beim Gedanken daran bekam ich feuchte Hände, was ich ihr auch sagte. Ich habe versucht, ihr zu erklären, weshalb sie mir und folglich auch sich selbst damit keine Freude macht. So im Stil von; wenn ich mich unwohl fühle, strahle ich das auch aus und es soll ja ein fröhliches Ereignis für dich sein. Offenbar ist mir das nicht gelungen, denn ich erntete dafür einen zuerst leicht gekränkten, dann verständnislosen und zuletzt mitleidigen Blick.

Oder gerade aktuell: Ich liess mich dazu überreden, zum Sommerfest der Firma zu gehen und hatte dafür vorher wochenlang ein ungutes Gefühl im Bauch, wenn ich nur daran dachte. Wie erwartet fühlte ich mich da ziemlich fehl am Platz, auch weil viel Alkohol und (nicht meine) Politik im Spiel waren. Daher habe ich beschlossen, das Weihnachtsessen abzusagen. Jetzt fühlen sich einige der Mitarbeiter offenbar persönlich beleidigt, weil ich es gewagt habe zu sagen, dass mir persönlich solche Anlässe ein Gräuel sind und einmal pro Jahr mehr als genug sei.

Gibt es denn überhaupt eine gute Art, nein zu sagen, ohne vorzuschwindeln, man habe «leider» schon was vor?

Ach, noch am Rande oder dass es hier zumindest erwähnt wurde: Ich kenne den Begriff soziale Phobie, bin recht zufrieden mit meinem Leben und habe sogar hin und wieder Sex ... 😊

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!